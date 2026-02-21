Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Jornalista se revolta ao vivo após homem ser absolvido em caso de estupro de vulnerável

Decisão do TJMG gerou reação de parlamentares, entidades e Ministério Público

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 11:49

Adriana Araújo
Adriana Araújo Crédito: Reprodução

A jornalista Adriana Araújo criticou ao vivo a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Durante a transmissão, ela fez questão de citar nominalmente os desembargadores que votaram pela absolvição.

"Na prática, o que vocês estão dizendo é, se o estuprador falar que tem afeto, está liberado estuprar todo dia. O criminoso já está livre. Quando surgir a próxima vítima, vocês deveriam ir para o banco dos réus.", disse ela.

Segundo o acórdão, a decisão foi tomada por maioria na Nona Câmara Criminal do TJMG. O relator do caso, desembargador Magid Nauef Láuar, argumentou que o relacionamento não envolveu violência ou coação e que havia consentimento da adolescente e ciência da família, caracterizando, segundo ele, a formação de um núcleo familiar. O voto foi acompanhado pelo desembargador Walner Barbosa Milward de Azevedo.

A desembargadora Kárin Emmerich divergiu e defendeu a manutenção da condenação. Em seu voto, sustentou que a vulnerabilidade de menores de 14 anos é absoluta, conforme a legislação federal em vigor desde 2009, e que o consentimento da vítima não afasta a tipificação do crime.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
1 de 9
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

Ao comentar o caso, Adriana Araújo afirmou que faria questão de repetir os nomes dos magistrados que votaram pela absolvição e criticou o entendimento adotado. Ela citou dados estatísticos sobre violência sexual no país e questionou a interpretação de que a existência de vínculo afetivo poderia relativizar a vulnerabilidade prevista em lei.

O Ministério Público de Minas Gerais informou que analisa o acórdão e deve recorrer da decisão às instâncias superiores. O réu, que estava preso preventivamente, foi colocado em liberdade após o julgamento.

A decisão também provocou reação no meio político. A deputada federal Duda Salabert declarou que pretende protocolar denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Já a deputada Erika Hilton informou que levará o caso ao Conselho Nacional de Justiça.

Leia mais

Imagem - Justiça de MG absolve homem acusado de estuprar menina de 12 anos por ser 'costume mantido na cidade' e gera revolta

Justiça de MG absolve homem acusado de estuprar menina de 12 anos por ser 'costume mantido na cidade' e gera revolta

Imagem - Nada de 'segura o trio, motô!': Bell Marques controla o próprio trio com pedal secreto; veja como funciona

Nada de 'segura o trio, motô!': Bell Marques controla o próprio trio com pedal secreto; veja como funciona

Imagem - Dado Dolabella gargalha ao ver vídeo de Luana Piovani sambando na Sapucaí

Dado Dolabella gargalha ao ver vídeo de Luana Piovani sambando na Sapucaí

Especialistas e entidades de defesa dos direitos da criança classificaram a decisão como preocupante e apontaram risco de enfraquecimento da proteção legal prevista para menores de 14 anos.

Mais recentes

Imagem - Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva
Imagem - BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone
Imagem - Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro