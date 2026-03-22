SISTEMA FINANCEIRO

Pix é suspenso após ataque hacker e movimentação de R$ 100 milhões

O problema foi detectado no sistema interno do banco BTG Pactual neste domingo (22)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de março de 2026 às 21:25

Pix Crédito: Reprodução

Um ataque hacker acendeu o alerta no sistema financeiro brasileiro neste domingo (22). O alvo da vez foi o BTG Pactual, que registrou um desvio de aproximadamente R$ 100 milhões após uma falha ligada a operações via Pix.

A movimentação suspeita foi detectada ainda pela manhã, fazendo com que o banco suspendesse todas as transações via Pix como medida preventiva. A decisão veio após a identificação de atividades consideradas atípicas, com apoio técnico do Banco Central do Brasil.

Mudança na Restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix 1 de 4

Apesar do susto, a instituição tenta tranquilizar os clientes. Segundo o BTG, o problema foi “localizado” e não houve invasão direta às contas dos correntistas. Em outras palavras, o dinheiro desviado não saiu da conta de clientes nem houve vazamento de dados pessoais.

De acordo com informações divulgadas, a maior parte do valor já foi recuperada. Ainda assim, entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões seguem sendo rastreados pelas equipes responsáveis.

Outro ponto importante, o sistema do Pix em si não foi comprometido. Nem o Banco Central do Brasil nem a infraestrutura do meio de pagamento foram atacados diretamente. A falha teria ocorrido dentro da própria estrutura do banco.

O que diz o banco

Em nota oficial, o BTG confirmou o incidente e reforçou que está investigando o caso enquanto mantém o Pix suspenso por precaução.

“O banco identificou atividades atípicas relacionadas ao Pix. Não houve acesso a contas de clientes e nenhum dado foi exposto”, informou a instituição, acrescentando que está disponível para atender e esclarecer dúvidas dos usuários.

Nota divulgada pelo BTG