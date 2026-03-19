Mudança na restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix; veja quem entra na fila

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Maiara Baloni
Publicado em 19 de março de 2026 às 19:32
A temporada do Imposto de Renda 2026 começa oficialmente no dia 23 de março com uma mudança importante na devolução de valores ao contribuinte. O foco da Receita Federal e do Serpro este ano é a velocidade. Através do cruzamento de dados em tempo real (via eSocial e EFD-Reinf), o fisco lança a restituição automática via Pix, que promete agilizar o dinheiro no bolso, mas exige atenção para não cair na malha fina.
Mudança na Restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix
A grande novidade para o ano-base 2025 é o processamento direto para quem não é obrigado a declarar. Para quem teve rendimentos tributáveis de até R$35.584, o sistema agora gera uma declaração simplificada por conta própria.
O valor dessa restituição automática via Pix é limitado a R$1.000. Se o cidadão tem direito a receber até este teto e possui a chave pix vinculada ao CPF, o depósito acontece sem a necessidade de baixar o programa ou preencher formulários. O pagamento deste grupo está previsto para um lote de "cashback" no dia 15 de julho.
Para quem precisa enviar a declaração manualmente, a estratégia para receber antes mudou. Além das prioridades legais (idosos, pessoas com deficiência e professores), o critério de desempate agora é o formato do envio.
Utilizar a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento via Pix (chave CPF) garante lugar nos primeiros lotes. Confira as datas oficiais das restituições:
Apesar da facilidade, a automação exige conferência. Como o fisco puxa tudo o que as empresas informaram no eSocial, qualquer erro da fonte pagadora trava a sua restituição.
No caso de servidores públicos e aposentados, o cenário é misto: eles continuam no topo da fila por conta da prioridade de idade ou profissão (magistério), mas são alvos frequentes de retenção por divergências em planos de saúde ou gastos médicos. Já autônomos e microempreendedores (MEI) dificilmente entram no fluxo automático, pois suas deduções precisam ser informadas detalhadamente para evitar o fisco.
Um erro perigoso em 2026 é achar que receber a restituição automática de, por exemplo, R$400, dispensa o envio da declaração. Se você possui bens acima do limite legal ou teve ganhos na Bolsa de Valores, você precisa declarar manualmente até 29 de maio.
Esquecer essa regra gera multa mínima de R$165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. A dica é simples, consulte sempre o status no portal e-CAC ou no app Meu Imposto de Renda para garantir que sua situação está em dia e o dinheiro vai mesmo cair na conta.