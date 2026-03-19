ECONOMIA

Mudança na restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix; veja quem entra na fila

Nova automação do Fisco libera valores de até R$ 1.000 para isentos, mas exige atenção a regras de prioridade para evitar a malha fina

Maiara Baloni

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:32

Mudança na Restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A temporada do Imposto de Renda 2026 começa oficialmente no dia 23 de março com uma mudança importante na devolução de valores ao contribuinte. O foco da Receita Federal e do Serpro este ano é a velocidade. Através do cruzamento de dados em tempo real (via eSocial e EFD-Reinf), o fisco lança a restituição automática via Pix, que promete agilizar o dinheiro no bolso, mas exige atenção para não cair na malha fina.

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Restituição automática e o limite de R$ 1.000

A grande novidade para o ano-base 2025 é o processamento direto para quem não é obrigado a declarar. Para quem teve rendimentos tributáveis de até R$35.584, o sistema agora gera uma declaração simplificada por conta própria.

O valor dessa restituição automática via Pix é limitado a R$1.000. Se o cidadão tem direito a receber até este teto e possui a chave pix vinculada ao CPF, o depósito acontece sem a necessidade de baixar o programa ou preencher formulários. O pagamento deste grupo está previsto para um lote de "cashback" no dia 15 de julho.

Calendário de lotes e a prioridade do Pix

Para quem precisa enviar a declaração manualmente, a estratégia para receber antes mudou. Além das prioridades legais (idosos, pessoas com deficiência e professores), o critério de desempate agora é o formato do envio.

Utilizar a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento via Pix (chave CPF) garante lugar nos primeiros lotes. Confira as datas oficiais das restituições:

1º Lote: 29 de maio

2º Lote: 30 de junho

3º Lote: 31 de julho

4º Lote: 28 ou 31 de agosto

Cruzamento de dados e o risco da malha fina

Apesar da facilidade, a automação exige conferência. Como o fisco puxa tudo o que as empresas informaram no eSocial, qualquer erro da fonte pagadora trava a sua restituição.

No caso de servidores públicos e aposentados, o cenário é misto: eles continuam no topo da fila por conta da prioridade de idade ou profissão (magistério), mas são alvos frequentes de retenção por divergências em planos de saúde ou gastos médicos. Já autônomos e microempreendedores (MEI) dificilmente entram no fluxo automático, pois suas deduções precisam ser informadas detalhadamente para evitar o fisco.

Multa por atraso e obrigatoriedade após o Pix

Um erro perigoso em 2026 é achar que receber a restituição automática de, por exemplo, R$400, dispensa o envio da declaração. Se você possui bens acima do limite legal ou teve ganhos na Bolsa de Valores, você precisa declarar manualmente até 29 de maio.