ECONOMIA

Como declarar terapia no Imposto de Renda 2026 e garantir dedução sem limite

Gastos com psicólogo e psiquiatra reduzem o imposto, mas exigem recibo no Receita Saúde e dados corretos para evitar a malha fina

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:15

COMPROVAÇÃO É TUDO: Para garantir o abatimento total dos gastos com saúde mental, é indispensável guardar recibos e notas fiscais por até cinco anos após o envio da declaração Crédito: Gerado por IA

Se você ou seus dependentes fizeram sessões de terapia ou consultas psiquiátricas em 2025, esses gastos podem reduzir o valor do imposto a pagar ou aumentar sua restituição no próximo ano.

Mas atenção, é preciso seguir os critérios da Receita Federal para que as despesas sejam aceitas sem problemas.

O que pode ser abatido em psiquiatria e psicologia

Despesas com psicólogos e psiquiatras podem ser deduzidas sem limite de valor, desde que comprovadas e vinculadas ao contribuinte ou a dependentes incluídos na declaração.

Entram na lista: consultas, sessões de terapia, atendimentos psiquiátricos, tratamentos e internações.

A dedução é válida tanto para atendimentos presenciais quanto remotos, desde que o profissional esteja registrado em seu conselho, como o Conselho Federal de Psicologia (CFP) ou conselhos regionais de medicina. Por outro lado, gastos reembolsados por planos de saúde ou realizados para pessoas que não constam como dependentes não podem ser deduzidos, segundo informações do Diário do Nordeste.

A importância do recibo e da nota fiscal eletrônica

Desde janeiro de 2025, recibos emitidos por profissionais autônomos devem ser gerados exclusivamente pelo sistema Receita Saúde. Conforme orienta o CFP, a plataforma registra de forma automática dados como CPF do pagador, valor, data e descrição do serviço, o que permite à Receita Federal cruzar as informações.

O contribuinte pode acessar esses dados pela conta Gov.br e usar na declaração pré-preenchida. Se a despesa não aparecer automaticamente, dá para registrar manualmente na ficha “Pagamentos Efetuados”.

Segundo o Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, é importante manter os comprovantes organizados por pelo menos cinco anos.

Como preencher corretamente a ficha de ‘Pagamentos Efetuados’

Para garantir que os gastos com psicólogos e psiquiatras sejam aceitos pelo IR 2026, siga estas etapas no programa da Receita Federal do Brasil:

Abra a declaração e acesse a ficha “Pagamentos Efetuados”;

Clique em “Novo” e selecione o código correspondente, psicólogo ou médico;

Informe CPF, nome do profissional e o valor total pago em 2025;

Desconte reembolsos recebidos de planos de saúde;

Confira se os dados importados pelo sistema Receita Saúde estão corretos.

De acordo com o Estado de Minas, quando os recibos são emitidos corretamente via Receita Saúde, os dados podem ser carregados de forma automática na declaração, o que reduz erros e riscos de inconsistências.

VOCÊ SABIA? Dados da R Contabilidade mostram que divergências em despesas médicas estão entre os principais motivos de retenção na malha fina. O aumento da procura por serviços de saúde mental também intensificou a fiscalização, que hoje conta até com o uso de inteligência artificial para cruzar os dados.

Olhar do fisco: as obrigações dos profissionais de saúde para validar o seu desconto

Não é só o contribuinte que precisa ficar atento. Médicos, psiquiatras e psicólogos devem manter registro ativo em seus conselhos e emitir recibos corretamente via sistemas como o Carnê-Leão Web.

Emitir o comprovante de forma incorreta pode trazer penalidades, como multas por descumprir obrigações fiscais, alertam entidades da área.

Checklist do contribuinte antes do envio

Embora não haja limite para dedução de despesas médicas, é importante redobrar a atenção à veracidade das informações.

Segundo o Conselho Federal de Psicologia, usar a declaração pré-preenchida e conferir os recibos digitais ajuda a evitar erros e inconsistências.

Antes de enviar a declaração, confira:

Se todos os recibos foram emitidos corretamente, especialmente via Receita Saúde;

Os valores informados correspondem aos pagamentos realizados, já descontados eventuais reembolsos;

Os dados do profissional (nome e CPF) estão corretos;

As despesas foram lançadas nos códigos adequados;