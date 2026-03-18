Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher presa por envolvimento em sequestro dentro de shopping exigiu R$ 10 mil em Pix das vítimas

Justiça determinou a prisão preventiva de Emile Quessia Oliveira da Silva Sena

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:22

Emile Quessia foi presa em Salvador
Emile Quessia foi presa em Salvador Crédito: Reprodução

mulher presa por envolvimento no sequestro de uma idosa e as duas filhas dela, no Salvador Shopping, exigiu que as vítimas transferissem R$ 10 mil via Pix. Emile Quessia Oliveira da Silva Sena ainda teria feito terror psicológico contra as mulheres, que passaram mais de 12 horas em cativeiro. Nesta quarta-feira (18), a Justiça decretou a prisão preventiva da investigada

O contato da mulher com as vítimas teria sido feito através de chamada de vídeo, na qual ela exigiu a transferência em dinheiro. Emile foi reconhecida pelas vítimas, que foram mantidas em um cativeiro em Plataforma. Na decisão que manteve a investigada presa, à qual a reportagem teve acesso, a juíza Mariana Alvariño Britto ressalta que, segundo relatos dos policiais, no momento em que a polícia chegou à residência de Emile, ela tentou fugir e destruir o seu próprio celular ao perceber a presença policial.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Emile Quessia e aguarda retorno. O mandante do crime, segundo as investigações, é Pedro Vitor Lima Sena Souza, companheiro de Emile. Ele teria ordenado o sequestro de dentro da prisão, conforme divulgado pela polícia. 

Emile Quessia se descreve como 'cristã e casada'

'Mister' teria mandado esposa sequestrar mulheres por auto-upload
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
1 de 8
'Mister' teria mandado esposa sequestrar mulheres por auto-upload

Em novembro do ano passado, a Justiça baiana negou o pedido de Emile Quessia, que solicitou a devolução de um celular apreendido com Pedro Vitor durante uma investigação de tráfico de drogas. O juiz entendeu que o aparelho ainda é relevante para o andamento do inquérito.

A apreensão do celular, modelo Iphone Pro Max, foi realizada durante uma operação policial realizada com mandado de busca e apreensão. Emile Quessia apresentou nota fiscal e outros documentos para comprovar a propriedade do aparelho. A Polícia Civil disse, no curso do processo, que o celular apresentava grande quantidade de conversas com indicativos de comercialização de drogas. Por isso, defendeu que a custódia do aparelho ainda era necessária para as investigações.

O crime 

Uma idosa de 77 anos e suas duas filhas foram abordadas por criminosos e obrigadas a entrar em um carro, no estacionamento do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores. O trio foi mantido em cativeiro em Plataforma durante 12 horas.

Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo utilizado na ação criminosa, mas sem ocupantes. No local, peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram exames para coletar vestígios que possam ajudar na identificação dos envolvidos. Imagens de câmeras de monitoramento também estão sendo analisadas.

Leia mais

Imagem - Justiça decide manter presa mulher que participou de sequestro de vítimas no Salvador Shopping

Justiça decide manter presa mulher que participou de sequestro de vítimas no Salvador Shopping

Imagem - Tricolíderes do Bahia se posicionam após prisão de ex-integrante por sequestro em shopping

Tricolíderes do Bahia se posicionam após prisão de ex-integrante por sequestro em shopping

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Ainda durante as diligências, Emile Quessia teria sido abordada e o marido, preso, indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro através de chamada de vídeo.

Em nota, o Salvador Shopping informou que a administração foi acionada por um cliente que relatou não ter localizado três familiares com quem havia combinado de se encontrar no local, na noite de domingo (15).

"Imediatamente após o relato, foi iniciada uma apuração interna e as autoridades competentes foram acionadas, passando a conduzir a investigação. A administração permanece colaborando com as autoridades para a apuração do caso", informa. Outros dos suspeitos são procurados.

Mais recentes

Imagem - Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome: programação do Festival da Cidade 2026 começa neste sábado (21); confira

Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome: programação do Festival da Cidade 2026 começa neste sábado (21); confira
Imagem - Pós-Graduação em Computação da Ufba atinge nota 6 da Capes e entra em grupo de elite nacional

Pós-Graduação em Computação da Ufba atinge nota 6 da Capes e entra em grupo de elite nacional
Imagem - Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso

Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais