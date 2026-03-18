SALVADOR

Mulher presa por envolvimento em sequestro dentro de shopping exigiu R$ 10 mil em Pix das vítimas

Justiça determinou a prisão preventiva de Emile Quessia Oliveira da Silva Sena

Maysa Polcri

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:22

Emile Quessia foi presa em Salvador Crédito: Reprodução

A mulher presa por envolvimento no sequestro de uma idosa e as duas filhas dela, no Salvador Shopping, exigiu que as vítimas transferissem R$ 10 mil via Pix. Emile Quessia Oliveira da Silva Sena ainda teria feito terror psicológico contra as mulheres, que passaram mais de 12 horas em cativeiro. Nesta quarta-feira (18), a Justiça decretou a prisão preventiva da investigada.

O contato da mulher com as vítimas teria sido feito através de chamada de vídeo, na qual ela exigiu a transferência em dinheiro. Emile foi reconhecida pelas vítimas, que foram mantidas em um cativeiro em Plataforma. Na decisão que manteve a investigada presa, à qual a reportagem teve acesso, a juíza Mariana Alvariño Britto ressalta que, segundo relatos dos policiais, no momento em que a polícia chegou à residência de Emile, ela tentou fugir e destruir o seu próprio celular ao perceber a presença policial.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Emile Quessia e aguarda retorno. O mandante do crime, segundo as investigações, é Pedro Vitor Lima Sena Souza, companheiro de Emile. Ele teria ordenado o sequestro de dentro da prisão, conforme divulgado pela polícia.

Emile Quessia se descreve como 'cristã e casada' 1 de 8

Em novembro do ano passado, a Justiça baiana negou o pedido de Emile Quessia, que solicitou a devolução de um celular apreendido com Pedro Vitor durante uma investigação de tráfico de drogas. O juiz entendeu que o aparelho ainda é relevante para o andamento do inquérito.

A apreensão do celular, modelo Iphone Pro Max, foi realizada durante uma operação policial realizada com mandado de busca e apreensão. Emile Quessia apresentou nota fiscal e outros documentos para comprovar a propriedade do aparelho. A Polícia Civil disse, no curso do processo, que o celular apresentava grande quantidade de conversas com indicativos de comercialização de drogas. Por isso, defendeu que a custódia do aparelho ainda era necessária para as investigações.

O crime

Uma idosa de 77 anos e suas duas filhas foram abordadas por criminosos e obrigadas a entrar em um carro, no estacionamento do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores. O trio foi mantido em cativeiro em Plataforma durante 12 horas.



Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo utilizado na ação criminosa, mas sem ocupantes. No local, peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram exames para coletar vestígios que possam ajudar na identificação dos envolvidos. Imagens de câmeras de monitoramento também estão sendo analisadas.

Ainda durante as diligências, Emile Quessia teria sido abordada e o marido, preso, indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro através de chamada de vídeo.

Em nota, o Salvador Shopping informou que a administração foi acionada por um cliente que relatou não ter localizado três familiares com quem havia combinado de se encontrar no local, na noite de domingo (15).