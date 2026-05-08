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Turista morre após comer caranguejo durante viagem a praia famosa do Nordeste

Família relata falta de medicação antialérgica no primeiro atendimento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:47

Eryvelton Gomes tinha 34 anos
Eryvelton Gomes tinha 34 anos Crédito: Reprodução

O cabeleireiro Eryvelton Gomes, de 34 anos, morreu após sofrer uma reação alérgica depois de comer caranguejo durante uma viagem em família para a Praia do Francês, em Marechal Deodoro a cerca de 20 km de Maceió (AL), na terça-feira (6). A confirmação da morte foi feita por familiares nas redes sociais.

De acordo com relatos da família, Eryvelton era alérgico a camarão, mas acreditou que não teria problemas ao consumir caranguejo. Pouco tempo após ingerir o fruto do mar, porém, ele começou a passar mal ainda na praia.

Turista morreu após ter reação alérgia ao comer caranguejo

Eryvelton Gomes viajava por Alagoas por Reprodução
Eryvelton gravou vídeo comendo crustáceos por Reprodução
Eryvelton tinha 34 anos por Reprodução
Eryvelton com o marido por Reprodução
Eryvelton Gomes por Reprodução
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Eryvelton Gomes viajava por Alagoas por Reprodução

Horas antes do episódio, o marido do cabeleireiro havia publicado um vídeo mostrando Eryvelton comendo o caranguejo ao lado da família durante o passeio.

Segundo familiares, equipes de socorro foram chamadas e realizaram os primeiros atendimentos no local. No entanto, os socorristas teriam apenas oxigênio disponível e não contavam com medicamentos antialérgicos.

@noticiasdematogrosso

Durante uma viagem em família até a praia, o cabelereiro e morador de Várzea Grande, Eryvelton Gomes, conhecido como Ery, sofreu uma crise alérgica ao comer frutos do mar e morreu. O caso foi registrado em Maceió, nesta terça-feira (5). Eryvelton estava acompanhado do marido Lucas Gabriel na viagem, que tinha compartilhado vídeos no Instagram em que a vítima aparece comendo caranguejo. Relatos de familiares afirmam que Ery possuía alergia já conhecida de camarão, mas ninguém sabia que o crustáceo também causaria uma reação letal. […] PEDIDO DE AJUDA Diante da situação, familiares e amigos iniciaram uma mobilização para viabilizar o retorno do corpo a Várzea Grande. Uma campanha foi criada para arrecadar recursos que cubram os custos do traslado, inicialmente estimados em cerca de R$ 5 mil, valor que pode variar conforme os trâmites necessários. As doações, em qualquer valor, podem ser enviadas via Pix, na chave: (65) 99345-6064, em nome de Lucas Gabriel.

♬ som original - Notícias de Matogrosso

Diante da gravidade do quadro, Eryvelton foi encaminhado rapidamente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, médicos tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu.

Nas redes sociais, o marido publicou uma homenagem de despedida e afirmou que a viagem era esperada pelo casal havia meses. “Em todos os registros, você está sorrindo e feliz. É assim que quero te levar em meu coração para sempre”, escreveu.

Especialistas alertam que pessoas com alergia a camarão também podem apresentar reações graves ao consumir outros crustáceos, como caranguejo, lagosta e lagostim. Isso ocorre por causa da semelhança entre proteínas presentes nesses alimentos, o que pode provocar reações cruzadas e até quadros severos de anafilaxia.

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