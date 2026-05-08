Turista morre após comer caranguejo durante viagem a praia famosa do Nordeste

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Carol Neves
Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:47
O cabeleireiro Eryvelton Gomes, de 34 anos, morreu após sofrer uma reação alérgica depois de comer caranguejo durante uma viagem em família para a Praia do Francês, em Marechal Deodoro a cerca de 20 km de Maceió (AL), na terça-feira (6). A confirmação da morte foi feita por familiares nas redes sociais.
De acordo com relatos da família, Eryvelton era alérgico a camarão, mas acreditou que não teria problemas ao consumir caranguejo. Pouco tempo após ingerir o fruto do mar, porém, ele começou a passar mal ainda na praia.
Turista morreu após ter reação alérgia ao comer caranguejo
Horas antes do episódio, o marido do cabeleireiro havia publicado um vídeo mostrando Eryvelton comendo o caranguejo ao lado da família durante o passeio.
Segundo familiares, equipes de socorro foram chamadas e realizaram os primeiros atendimentos no local. No entanto, os socorristas teriam apenas oxigênio disponível e não contavam com medicamentos antialérgicos.
Diante da gravidade do quadro, Eryvelton foi encaminhado rapidamente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, médicos tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu.
Nas redes sociais, o marido publicou uma homenagem de despedida e afirmou que a viagem era esperada pelo casal havia meses. “Em todos os registros, você está sorrindo e feliz. É assim que quero te levar em meu coração para sempre”, escreveu.
Especialistas alertam que pessoas com alergia a camarão também podem apresentar reações graves ao consumir outros crustáceos, como caranguejo, lagosta e lagostim. Isso ocorre por causa da semelhança entre proteínas presentes nesses alimentos, o que pode provocar reações cruzadas e até quadros severos de anafilaxia.