LUTO

Turista morre após comer caranguejo durante viagem a praia famosa do Nordeste

Família relata falta de medicação antialérgica no primeiro atendimento

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:47

Eryvelton Gomes tinha 34 anos Crédito: Reprodução

O cabeleireiro Eryvelton Gomes, de 34 anos, morreu após sofrer uma reação alérgica depois de comer caranguejo durante uma viagem em família para a Praia do Francês, em Marechal Deodoro a cerca de 20 km de Maceió (AL), na terça-feira (6). A confirmação da morte foi feita por familiares nas redes sociais.

De acordo com relatos da família, Eryvelton era alérgico a camarão, mas acreditou que não teria problemas ao consumir caranguejo. Pouco tempo após ingerir o fruto do mar, porém, ele começou a passar mal ainda na praia.

Turista morreu após ter reação alérgia ao comer caranguejo 1 de 5

Horas antes do episódio, o marido do cabeleireiro havia publicado um vídeo mostrando Eryvelton comendo o caranguejo ao lado da família durante o passeio.

Segundo familiares, equipes de socorro foram chamadas e realizaram os primeiros atendimentos no local. No entanto, os socorristas teriam apenas oxigênio disponível e não contavam com medicamentos antialérgicos.

@noticiasdematogrosso Durante uma viagem em família até a praia, o cabelereiro e morador de Várzea Grande, Eryvelton Gomes, conhecido como Ery, sofreu uma crise alérgica ao comer frutos do mar e morreu. O caso foi registrado em Maceió, nesta terça-feira (5). Eryvelton estava acompanhado do marido Lucas Gabriel na viagem, que tinha compartilhado vídeos no Instagram em que a vítima aparece comendo caranguejo. Relatos de familiares afirmam que Ery possuía alergia já conhecida de camarão, mas ninguém sabia que o crustáceo também causaria uma reação letal. […] PEDIDO DE AJUDA Diante da situação, familiares e amigos iniciaram uma mobilização para viabilizar o retorno do corpo a Várzea Grande. Uma campanha foi criada para arrecadar recursos que cubram os custos do traslado, inicialmente estimados em cerca de R$ 5 mil, valor que pode variar conforme os trâmites necessários. As doações, em qualquer valor, podem ser enviadas via Pix, na chave: (65) 99345-6064, em nome de Lucas Gabriel. ♬ som original - Notícias de Matogrosso

Diante da gravidade do quadro, Eryvelton foi encaminhado rapidamente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, médicos tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu.

Nas redes sociais, o marido publicou uma homenagem de despedida e afirmou que a viagem era esperada pelo casal havia meses. “Em todos os registros, você está sorrindo e feliz. É assim que quero te levar em meu coração para sempre”, escreveu.