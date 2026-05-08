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Deputado baiano apresenta projeto para 'impedir invasão' trans em banheiros femininos

Proposta de Pastor Sargento Isidório prevê banheiros conforme sexo identificado no nascimento e sugere criação de espaços unissex e individuais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 08:37

Banheiro masculino e feminino
Banheiro masculino e feminino Crédito: : Divulgação | Agência Brasília

O deputado federal Pastor Sargento Isidório apresentou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 1969/2026, que estabelece novas regras para o uso de banheiros, vestiários e espaços similares de uso coletivo em locais públicos e privados.

Pela proposta, o acesso a ambientes segregados deverá seguir o sexo biológico identificado no nascimento, definido no texto como aquele reconhecido com base em “características genéticas e anatômicas”. Na prática, a medida afeta diretamente mulheres trans no acesso a banheiros femininos.

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Mulheres trans também devem se prevenir contra o câncer de próstata por Rovena Rosa/Agência Brasil

O projeto também afirma que mulheres do sexo biológico feminino devem ter garantido o direito à “não invasão de suas dependências sanitárias por mulheres de sexo biologicamente diverso”.

O que diz o projeto

A proposta classifica como “espaços íntimos” os banheiros, vestiários e locais destinados à higiene pessoal ou troca de roupas. O texto determina que o acesso a esses ambientes seja permitido conforme o sexo biológico do usuário.

Ao mesmo tempo, o projeto prevê medidas alternativas para estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo. Entre elas estão:

banheiros unissex ou de uso universal;

espaços individuais com isolamento completo;

garantia de condições adequadas de segurança para todos os usuários.

O texto ainda estabelece que o descumprimento das regras poderá resultar em sanções administrativas, que deverão ser regulamentadas posteriormente.

Justificativa do autor

Na justificativa, o parlamentar afirma que a proposta surge em meio ao “crescente debate social” sobre o uso de espaços íntimos coletivos e argumenta que esses ambientes envolvem “situações de exposição corporal e vulnerabilidade”.

Segundo o deputado, a intenção é criar critérios “claros, objetivos e juridicamente sustentáveis”, capazes de preservar “a dignidade, a privacidade e a segurança de todos os usuários”.

O texto reconhece que “não há consenso científico” sobre a existência de risco sistemático de violência ligado à presença de pessoas trans em banheiros femininos. Ainda assim, o autor afirma que parte da sociedade demonstra preocupação com a proteção de mulheres, crianças e adolescentes nesses espaços.

A justificativa também menciona a vulnerabilidade da população LGBTQIA+ em ambientes públicos. O projeto afirma que pessoas desse grupo frequentemente enfrentam constrangimentos, discriminação e até agressões físicas ao utilizarem banheiros públicos, destacando a “complexidade do tema”.

O deputado ainda argumenta que a ausência de regras claras pode gerar “insegurança jurídica, conflitos sociais e situações de constrangimento para todos os envolvidos”.

Tramitação

O projeto foi protocolado em 24 de abril e agora aguarda despacho da Mesa Diretora da Câmara para definição das comissões temáticas que irão analisar a proposta. Se aprovado pelos deputados e senadores, o texto seguirá para sanção presidencial.

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Mulheres Trans

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