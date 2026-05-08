Passageira morre baleada dentro de carro de aplicativo após briga de trânsito entre motoristas

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Carol Neves
Publicado em 8 de maio de 2026 às 08:47
Uma mulher de 28 anos morreu depois de ser baleada enquanto estava dentro de um carro de aplicativo, na tarde desta quinta-feira (7), na Taquara, bairro do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Thamires Rodrigues de Souza Peixoto.
Segundo informações repassadas por testemunhas à polícia, o motorista do veículo de aplicativo fazia uma manobra na via quando um homem que ocupava um Peugeot branco se irritou com a situação. Os dois condutores começaram a discutir e, durante a confusão, o ocupante do outro carro atirou na direção do aplicativo.
O disparo atingiu Thamires nas costas. Após os tiros, o suspeito fugiu do local sem ser identificado. Em desespero, o motorista socorreu a passageira e a levou para a UPA da Cidade de Deus. Ela chegou à unidade em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo o portal G1, Thamires participaria nesta sexta-feira (8) de uma comemoração de Dia das Mães na escola das filhas. Por causa da morte dela, a direção da escola decidiu cancelar o evento e remarcar a atividade para outra data.
Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) atenderam a ocorrência e estiveram tanto na unidade de saúde quanto na 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. O autor dos disparos ainda não foi identificado.