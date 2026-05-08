CRIME

Passageira morre baleada dentro de carro de aplicativo após briga de trânsito entre motoristas

Vítima de 28 anos estava a caminho da celebração de Dia das Mães na escola das filhas quando foi atingida

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 08:47

Thamires Rodrigues de Souza Peixoto Crédito: Reprodução

Uma mulher de 28 anos morreu depois de ser baleada enquanto estava dentro de um carro de aplicativo, na tarde desta quinta-feira (7), na Taquara, bairro do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Thamires Rodrigues de Souza Peixoto.

Segundo informações repassadas por testemunhas à polícia, o motorista do veículo de aplicativo fazia uma manobra na via quando um homem que ocupava um Peugeot branco se irritou com a situação. Os dois condutores começaram a discutir e, durante a confusão, o ocupante do outro carro atirou na direção do aplicativo.

O disparo atingiu Thamires nas costas. Após os tiros, o suspeito fugiu do local sem ser identificado. Em desespero, o motorista socorreu a passageira e a levou para a UPA da Cidade de Deus. Ela chegou à unidade em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o portal G1, Thamires participaria nesta sexta-feira (8) de uma comemoração de Dia das Mães na escola das filhas. Por causa da morte dela, a direção da escola decidiu cancelar o evento e remarcar a atividade para outra data.