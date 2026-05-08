POLÍCIA INVESTIGA

Armadilhas em ciclovias: objetos metálicos espalhados em capital causam prejuízos e atrasos para donos de bicicleta

Usuários relatam gastos com manutenção, atrasos para trabalho e estudo e medo de acidentes em trecho

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:23

Tachinhas estão furando pneus de bicicletas Crédito: Reprodução

Tachinhas espalhadas na ciclovia entre a Avenida Fernando Ferrari e a Rodovia das Paneleiras, em Vitória (ES), voltaram a provocar transtornos para quem utiliza bicicletas elétricas e convencionais diariamente. Ciclistas relatam pneus furados, despesas com consertos e atrasos no deslocamento para o trabalho e para a faculdade.

Na manhã de terça-feira (5), o estudante Lucas Lobato teve o pneu da bicicleta elétrica perfurado novamente ao passar pelo local. Segundo ele, o problema já havia ocorrido outras duas vezes recentemente no mesmo trecho.

“Semana retrasada, meu pneu furou duas vezes. É revoltante porque é caro para consertar. Na primeira vez que furou, tive que trocar a câmara de ar do pneu porque furou todo. Está perigoso. Não sei a motivação da pessoa que faz isso”, afirmou ao site A Gazeta.

Tachinhas furam pneu de bicicletas em ciclovia 1 de 5

Além do prejuízo financeiro, os usuários da ciclovia também demonstram preocupação com o risco de acidentes. O trecho fica próximo a uma rodovia de grande movimento e, segundo os ciclistas, uma perda repentina de estabilidade pode causar quedas ou obrigar freadas bruscas.

Com a repetição dos casos, moradores, trabalhadores e estudantes que fazem o trajeto diariamente entre Vitória e Serra passaram a relatar maior insegurança, principalmente nos horários de pico.

Pneus furados e atrasos no trajeto

Na segunda-feira (4), o ciclista José Marcos contou à TV Gazeta que encontrou pelo menos seis bicicletas com pneus furados ao longo da ciclovia. De acordo com ele, a situação tem sido frequente.

Segundo o relato, as tachinhas estavam espalhadas em diferentes pontos da pista, dificultando que os ciclistas passassem sem serem atingidos.

“Não é a primeira vez. Ao longo de toda a via, você encontra várias tachinhas. É impossível passar e não furar. Você sai para trabalhar e acaba atrasando duas horas para consertar o pneu”, disse.

Imagens registradas pelo ciclista mostram pequenos objetos metálicos presos aos pneus e à estrutura das bicicletas. Os relatos indicam que os casos não são isolados e atingem diferentes usuários que passam pela região.

Para quem utiliza bicicleta elétrica, o prejuízo pode ser ainda maior. Em alguns casos, não é possível apenas remendar o pneu, sendo necessária a troca completa da câmara de ar após várias perfurações.

Prefeitura realizou limpeza na região

Após reclamações de ciclistas, a Guarda Municipal de Vitória informou que equipes foram acionadas e orientaram os usuários prejudicados a registrar boletim de ocorrência, já que a situação pode configurar crime.

A Prefeitura de Vitória informou ainda que a Central de Serviços realizou varreduras na ciclovia entre a noite de segunda-feira (4) e a terça-feira (5), após novos relatos sobre objetos metálicos espalhados pelo trajeto.

Segundo a administração municipal, ações de manutenção seguem sendo realizadas nas ciclovias da capital. A prefeitura também reforçou a importância de que novos casos sejam comunicados rapidamente para que equipes sejam enviadas ao local.

Até o momento, não há confirmação sobre quem seria o responsável por espalhar as tachinhas.

Problema já havia sido denunciado

As reclamações envolvendo tachinhas na Rodovia das Paneleiras já haviam sido feitas em abril. Na ocasião, ciclistas relataram pneus furados nos dois sentidos da ciclovia entre Vitória e Serra.

Um dos usuários prejudicados, Nelson Paulo, afirmou na época que a forma como os objetos estavam distribuídos levantava suspeita de ação proposital. “Se não fosse proposital, não estaria dos dois lados”, declarou.