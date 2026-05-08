CUIDADO

Tem detergente ou sabão Ypê em casa? Veja o que fazer após suspensão da Anvisa

Fiscalização identificou falhas no controle de qualidade em fábrica da empresa no interior de São Paulo e risco de contaminação microbiológica

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 11:07

Detergentes Ypê Crédito: Reprodução

Se você tem produtos da Ypê em casa, vale conferir a embalagem antes de continuar o uso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orientou a suspensão de itens com lotes terminados no número “1”, após uma fiscalização identificar falhas no controle de qualidade em uma fábrica da Química Amparo, no interior de São Paulo.

A medida é preventiva e se aplica apenas a uma parte da produção. Por isso, a checagem do número do lote no rótulo é o ponto principal para saber se há ou não necessidade de interromper o uso. A preocupação da Anvisa envolve o risco de contaminação por microrganismos, incluindo a bactéria Pseudomonas aeruginosa, detectado a partir de problemas no processo de fabricação.

Entre os produtos que podem estar dentro dos lotes citados estão detergentes lava-louças Ypê, como as versões tradicional, Clear Care, Green e Enzimas Ativas. Também entram lava-roupas líquidos das linhas Tixan Ypê, Ypê Premium e Ypê Express, além de desinfetantes como Bak Ypê, Atol e Pinho Ypê.

Detergentes e lava-louças

Detergentes e lava-louças 1 de 7

Lava-roupas líquidos

Lava-roupas Líquidos (Linha Tixan e Ypê): 1 de 11

Desinfetantes

Desinfetantes das marcas Bak e Atol 1 de 4

O que fazer se tenho um produto afetado em casa?

Caso o consumidor identifique que possui um item com lote afetado, a orientação é interromper o uso imediatamente e separar o produto. A embalagem deve ser preservada, já que as informações do rótulo são necessárias para solicitação de troca ou reembolso.

O atendimento é feito pela empresa nos canais oficiais, pelo telefone 0800 1300 544 ou pelo e-mail sac@ype.ind.br, onde são informados os procedimentos para devolução.

Se houver uso recente e surgirem reações como irritação ou alergia, a recomendação é procurar atendimento médico e comunicar o caso à vigilância sanitária local.

Pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, situações de risco ou defeito garantem direito à reparação sem custo, incluindo substituição do produto ou devolução do valor pago.

O que diz a fabricante

A Ypê afirma que seus produtos são seguros e diz possuir laudos técnicos que sustentam essa posição. Em nota, a empresa informou que mantém diálogo com a Anvisa e acredita na reversão da orientação.

“A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor”, disse a empresa.