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Tem detergente ou sabão Ypê em casa? Veja o que fazer após suspensão da Anvisa

Fiscalização identificou falhas no controle de qualidade em fábrica da empresa no interior de São Paulo e risco de contaminação microbiológica

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 11:07

Detergentes Ypê
Detergentes Ypê Crédito: Reprodução

Se você tem produtos da Ypê em casa, vale conferir a embalagem antes de continuar o uso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orientou a suspensão de itens com lotes terminados no número “1”, após uma fiscalização identificar falhas no controle de qualidade em uma fábrica da Química Amparo, no interior de São Paulo.

A medida é preventiva e se aplica apenas a uma parte da produção. Por isso, a checagem do número do lote no rótulo é o ponto principal para saber se há ou não necessidade de interromper o uso. A preocupação da Anvisa envolve o risco de contaminação por microrganismos, incluindo a bactéria Pseudomonas aeruginosa, detectado a partir de problemas no processo de fabricação.

Entre os produtos que podem estar dentro dos lotes citados estão detergentes lava-louças Ypê, como as versões tradicional, Clear Care, Green e Enzimas Ativas. Também entram lava-roupas líquidos das linhas Tixan Ypê, Ypê Premium e Ypê Express, além de desinfetantes como Bak Ypê, Atol e Pinho Ypê.

Detergentes e lava-louças

Detergentes e lava-louças

Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
1 de 7
Ypê por Reprodução

Lava-roupas líquidos

Lava-roupas Líquidos (Linha Tixan e Ypê):

Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
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Produto Ypê por Reprodução

Desinfetantes

Desinfetantes das marcas Bak e Atol

Desinfetante Bak Ypê por Reprodução
Desinfetante Perfumado Atol por Reprodução
Desinfetante de uso geral Atol por Reprodução
Desinfetante Pinho Ypê por Reprodução
1 de 4
Desinfetante Bak Ypê por Reprodução

O que fazer se tenho um produto afetado em casa?

Caso o consumidor identifique que possui um item com lote afetado, a orientação é interromper o uso imediatamente e separar o produto. A embalagem deve ser preservada, já que as informações do rótulo são necessárias para solicitação de troca ou reembolso.

O atendimento é feito pela empresa nos canais oficiais, pelo telefone 0800 1300 544 ou pelo e-mail sac@ype.ind.br, onde são informados os procedimentos para devolução.

Se houver uso recente e surgirem reações como irritação ou alergia, a recomendação é procurar atendimento médico e comunicar o caso à vigilância sanitária local.

Pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, situações de risco ou defeito garantem direito à reparação sem custo, incluindo substituição do produto ou devolução do valor pago.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Veja qual o lote do detergente Ypê suspenso pela Anvisa e o que fazer se comprou o produto

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O que diz a fabricante

A Ypê afirma que seus produtos são seguros e diz possuir laudos técnicos que sustentam essa posição. Em nota, a empresa informou que mantém diálogo com a Anvisa e acredita na reversão da orientação.

“A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor”, disse a empresa.

“A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível”, completou.

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Ypê

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