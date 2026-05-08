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'Odor muito forte': consumidora denunciou produto contaminado da Ypê meses antes de decisão da Anvisa

Depois da reclamação, a empresa recolheu a embalagem suspeita e enviou outra unidade para substituição

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:32

Karoliny de Abreu Souza reclamou com a Ypê Crédito: Reprodução

A decisão da Anvisa de suspender a fabricação e determinar o recolhimento de lotes contaminados da Ypê, anunciada nesta quinta-feira (7), ocorre meses após uma consumidora relatar problemas semelhantes em produtos da marca.

Ainda em dezembro de 2025, a cliente Karoliny de Abreu Souza afirmou ter identificado alterações em unidades de Lava Roupas Líquido adquiridas pouco depois do lançamento da linha. Segundo ela, o primeiro sinal de que havia algo errado foi o cheiro intenso ao abrir as embalagens.

“Achei estranho, mas pensei: ‘Deve ser desse produto, que é novo, e eu não estou acostumada’. Mas eu havia comprado mais de uma embalagem e, quando fui abrir a segunda, ela estava meio estufada e com um cheiro muito forte”, contou ao Cidade Alerta de Santa Catarina.

Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados) 1 de 5

Na época, Karoliny entrou em contato com a empresa por e-mail para relatar o problema. Em resposta enviada em 1º de dezembro de 2025, a Ypê informou que um laboratório independente havia detectado a bactéria Pseudomonas aeruginosa em algumas versões do Lava Roupas Líquido.

“Embora o risco seja mínimo para a maioria dos consumidores, por precaução estamos recolhendo os produtos afetados”, afirmou a empresa na ocasião.

A consumidora disse ainda que questionou a fabricante sobre possíveis riscos à saúde, já que havia utilizado parte do produto antes de perceber o problema. “Mas eles me disseram que não”, afirmou.

Depois da reclamação, a empresa recolheu a embalagem suspeita e enviou outra unidade para substituição. No entanto, Karoliny afirma que percebeu novamente um odor forte no novo produto e decidiu interromper o uso. “Pensei que fosse algo realmente da linha”, disse.

Meses depois, em março de 2026, ela recebeu uma nova resposta da empresa. Segundo o comunicado, análises feitas pelo Laboratório de Controle de Qualidade identificaram alterações nas fragrâncias das amostras encaminhadas pela cliente.

“Informamos que intensificaremos nossas medidas e ações preventivas para que isto não volte a ocorrer. Todos os nossos produtos são submetidos a um contínuo controle de qualidade, que permeiam as etapas de fabricação, visando atender às expectativas dos consumidores, bem como buscar melhorias”, informou a Ypê.

Após os episódios, Karoliny afirmou ter abandonado a marca por receio de possíveis impactos à saúde. “Fiquei muito preocupada de ter alguma lesão para minha saúde. Porque era uma bactéria e a gente estava lavando roupa, e a roupa vai em contato com nosso corpo. Essa foi minha maior preocupação”, declarou.

Em nota, a Ypê afirmou que a bactéria Pseudomonas aeruginosa é encontrada com frequência no ar e na água e possui “mínima probabilidade” de causar danos à saúde da maioria das pessoas. A empresa ressaltou, porém, que o microrganismo pode agravar infecções em indivíduos imunocomprometidos e, por precaução, decidiu recolher os lotes afetados.

Inspeção da Anvisa

A medida anunciada pela Anvisa foi adotada após uma inspeção conjunta na unidade da Química Amparo, no interior de São Paulo, realizada por técnicos do Centro de Vigilância Sanitária estadual e da vigilância municipal.

Durante a fiscalização, foram identificadas falhas consideradas graves em etapas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de garantia da qualidade e no controle de produção de saneantes.

Segundo a agência, as irregularidades comprometem as Boas Práticas de Fabricação e elevam o risco de presença de microrganismos patogênicos nos produtos comercializados.

A Anvisa informou que a determinação não envolve toda a linha da marca, mas os lotes cuja numeração termina em “1”. Consumidores que tiverem os produtos em casa devem interromper o uso imediatamente.

Ao todo, 23 produtos entre detergentes, desinfetantes e lava-roupas líquidos foram incluídos no recolhimento.

Veja a resposta completa da Ypê

“Quando uma empresa que faz milhões de produtos é comprometida com qualidade, ela testa. Depois testa de novo. E quando acha que está tudo perfeito… testa mais uma vez, só para ter certeza.

Mas nem sempre tudo sai como esperado. Um laboratório especializado independente, após diversos testes, conseguiu identificar uma bactéria.

A Pseudonomas aeruginosas é uma bactéria comumente presente no ar e na água, com mínima probabilidade de impacto na segurança dos produtos e de consumidores. Porém, de forma isolada, este microrganismo pode causar ou agravar eventual quadro infeccioso em pessoas com sistema imunológico debilitado.

E mesmo que este risco ainda seja minimizado pelas características normais de utilização de um lava-roupas (diluição em água, inexistência de contato prolongado com a pele), recolheremos os seguintes produtos do mercado:

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê – versão Primavera (Lote 254031, 193021);Lava Roupas Líquido Tixan Ypê – versão Maciez (Lote 97021);Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Express – versões “Combate Mau Odor” (Azul) (Lotes: 176011, 228011, 205011, 203011, 169011) e “Cuida das Roupas” (Rosa) – (Lotes: 181011, 170011, 220011);Lava Roupas Líquido Ypê Power Act (Lotes: 228031, 190021, 223021).

Se você tem um produto com um desses números de lote, ligue para o nosso SAC 0800 1300 544 e receba um novo produto.