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Veja qual o lote suspenso do detergente Ypê suspenso pela Anvisa e o que fazer se comprou o produto

Consumidores devem verificar a numeração final da embalagem

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 12:56

Ypê
Ypê Crédito: Reprodução

Quem comprou produtos das linhas Ypê, Tixan Ypê e Ypê Clear Care precisa ficar atento à numeração do lote impressa nas embalagens. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento dos itens com final 1 e orienta consumidores a suspenderem imediatamente o uso dos produtos afetados.

A relação completa dos produtos e lotes atingidos pela decisão foi publicada na Resolução nº 1.834/2026, divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7). A agência reforçou que apenas os lotes terminados em 1 estão incluídos na determinação. Veja os produtos:

Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados)

  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE    LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE  LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE  LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN   por Reprodução / Instagram
LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC   LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN   por Reprodução
LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS    LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ  LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA    por Reprodução
DESINFETANTE BAK YPÊ DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL DESINFETANTE PERFUMADO ATOL    por Reprodução
DESINFETANTE PINHO YPE  LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT   por Shutterstock
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  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE    LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE  LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE  LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN   por Reprodução / Instagram

  • Lava Louças Ypê Clear Care;
  • Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê;
  • Lava Louças Ypê;
  • Lava Louças Ypê Toque Suave;
  • Lava-Louças Concentrado Ypê Green;
  • Lava-Louças Ypê Clear;
  • Lava-Louças Ypê Green;
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas;
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac;
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green;
  • Lava Roupas Líquido Ypê Express;
  • Lava Roupas Líquido Ypê Power Act;
  • Lava Roupas Líquido Ypê Premium;
  • Lava Roupas Tixan Maciez;
  • Lava Roupas Tixan Primavera;
  • Desinfetante Bak Ypê;
  • Desinfetante de Uso Geral Atol;
  • Desinfetante Perfumado Atol;
  • Desinfetante Pinho Ypê;
  • Lava Roupas Tixan Power Act.

A recomendação da Anvisa é que consumidores que tenham adquirido os produtos entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientações sobre devolução e recolhimento.

Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo, responsável pela marca Ypê, em unidade localizada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo.

De acordo com a agência reguladora, a medida foi adotada após uma avaliação técnica de risco sanitário conduzida em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). A decisão ocorreu depois de uma inspeção feita na última semana com participação do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e da Vigilância Sanitária de Amparo.

Durante a fiscalização, foram identificadas falhas em etapas consideradas críticas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.

Segundo a Anvisa, as irregularidades comprometem requisitos essenciais das Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e podem representar risco à segurança sanitária, com possibilidade de contaminação microbiológica dos produtos.

A agência também orientou vigilâncias sanitárias estaduais e municipais a reforçarem a fiscalização para evitar a circulação dos lotes atingidos pela decisão.

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Ypê

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