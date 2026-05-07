Veja qual o lote suspenso do detergente Ypê suspenso pela Anvisa e o que fazer se comprou o produto

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Esther Morais
Publicado em 7 de maio de 2026 às 12:56
Quem comprou produtos das linhas Ypê, Tixan Ypê e Ypê Clear Care precisa ficar atento à numeração do lote impressa nas embalagens. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento dos itens com final 1 e orienta consumidores a suspenderem imediatamente o uso dos produtos afetados.
A relação completa dos produtos e lotes atingidos pela decisão foi publicada na Resolução nº 1.834/2026, divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7). A agência reforçou que apenas os lotes terminados em 1 estão incluídos na determinação. Veja os produtos:
Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados)
A recomendação da Anvisa é que consumidores que tenham adquirido os produtos entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientações sobre devolução e recolhimento.
Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo, responsável pela marca Ypê, em unidade localizada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo.
De acordo com a agência reguladora, a medida foi adotada após uma avaliação técnica de risco sanitário conduzida em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). A decisão ocorreu depois de uma inspeção feita na última semana com participação do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e da Vigilância Sanitária de Amparo.
Durante a fiscalização, foram identificadas falhas em etapas consideradas críticas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.
Segundo a Anvisa, as irregularidades comprometem requisitos essenciais das Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e podem representar risco à segurança sanitária, com possibilidade de contaminação microbiológica dos produtos.
A agência também orientou vigilâncias sanitárias estaduais e municipais a reforçarem a fiscalização para evitar a circulação dos lotes atingidos pela decisão.