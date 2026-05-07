FIQUE ATENTO

Veja qual o lote suspenso do detergente Ypê suspenso pela Anvisa e o que fazer se comprou o produto

Consumidores devem verificar a numeração final da embalagem

Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 12:56

Ypê Crédito: Reprodução

Quem comprou produtos das linhas Ypê, Tixan Ypê e Ypê Clear Care precisa ficar atento à numeração do lote impressa nas embalagens. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento dos itens com final 1 e orienta consumidores a suspenderem imediatamente o uso dos produtos afetados.

A relação completa dos produtos e lotes atingidos pela decisão foi publicada na Resolução nº 1.834/2026, divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7). A agência reforçou que apenas os lotes terminados em 1 estão incluídos na determinação. Veja os produtos:

Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados) 1 de 5

Lava Louças Ypê Clear Care;

Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê;

Lava Louças Ypê;

Lava Louças Ypê Toque Suave;

Lava-Louças Concentrado Ypê Green;

Lava-Louças Ypê Clear;

Lava-Louças Ypê Green;

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas;

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac;

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green;

Lava Roupas Líquido Ypê Express;

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act;

Lava Roupas Líquido Ypê Premium;

Lava Roupas Tixan Maciez;

Lava Roupas Tixan Primavera;

Desinfetante Bak Ypê;

Desinfetante de Uso Geral Atol;

Desinfetante Perfumado Atol;

Desinfetante Pinho Ypê;

Lava Roupas Tixan Power Act.

A recomendação da Anvisa é que consumidores que tenham adquirido os produtos entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientações sobre devolução e recolhimento.

Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo, responsável pela marca Ypê, em unidade localizada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo.

De acordo com a agência reguladora, a medida foi adotada após uma avaliação técnica de risco sanitário conduzida em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). A decisão ocorreu depois de uma inspeção feita na última semana com participação do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e da Vigilância Sanitária de Amparo.

Durante a fiscalização, foram identificadas falhas em etapas consideradas críticas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.

Segundo a Anvisa, as irregularidades comprometem requisitos essenciais das Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e podem representar risco à segurança sanitária, com possibilidade de contaminação microbiológica dos produtos.