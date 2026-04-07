PROCESSO

Saiba por que Ary Fontoura está pedindo o despejo imediato de inquilina na Justiça

O ícone da teledramaturgia tenta reaver imóvel na Zona Oeste do Rio; entenda o processo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:51

Ary Fontoura tem 90 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 93 anos, o ator Ary Fontoura está movendo uma ação de despejo contra a locatária de um imóvel de sua propriedade, localizado na Zona Oeste carioca. O processo, que corre desde fevereiro, revela um prejuízo milionário acumulado.

Segundo informações divulgadas, a inquilina, que ocupa o espaço desde 2016, teria parado de honrar os compromissos financeiros de forma regular. O montante devido, somando aluguéis e taxas atrasadas, chega à marca de R$ 131 mil.

Mansão de Ary Fontoura 1 de 7

O que chama atenção no caso é a justificativa da moradora. De acordo com os autos do processo, ela teria alegado que está tentando vender outra propriedade para quitar o que deve a Ary. No entanto, a paciência do artista parece ter chegado ao limite: ele afirma que tentou resolver a situação amigavelmente e por meio de notificações, mas não obteve sucesso na desocupação voluntária do imóvel.

A defesa do ator destaca que, embora exista uma garantia contratual de R$ 18 mil, o valor se tornou "irrisório" e totalmente defasado diante do tamanho do rombo deixado pela inadimplência, que já se arrasta por meses.

Na ação judicial, Ary Fontoura não quer apenas o dinheiro de volta. Ele solicita uma liminar de despejo imediato, exigindo que a residência seja liberada em um prazo de apenas 15 dias. Caso a inquilina queira evitar a rescisão definitiva do contrato e a expulsão, ela terá esse mesmo período para depositar o valor total da dívida em juízo.