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Saiba por que Ary Fontoura está pedindo o despejo imediato de inquilina na Justiça

O ícone da teledramaturgia tenta reaver imóvel na Zona Oeste do Rio; entenda o processo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:51

Ary Fontoura tem 90 anos
Ary Fontoura tem 90 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 93 anos, o ator Ary Fontoura está movendo uma ação de despejo contra a locatária de um imóvel de sua propriedade, localizado na Zona Oeste carioca. O processo, que corre desde fevereiro, revela um prejuízo milionário acumulado.

Segundo informações divulgadas, a inquilina, que ocupa o espaço desde 2016, teria parado de honrar os compromissos financeiros de forma regular. O montante devido, somando aluguéis e taxas atrasadas, chega à marca de R$ 131 mil.

Mansão de Ary Fontoura

Mansão de Ary Fontoura por Reprodução
Mansão de Ary Fontoura por Reprodução
Mansão de Ary Fontoura por Reprodução
Mansão de Ary Fontoura por Reprodução
Mansão de Ary Fontoura por Reprodução
Mansão de Ary Fontoura por Reprodução
Mansão de Ary Fontoura por Reprodução
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Mansão de Ary Fontoura por Reprodução

O que chama atenção no caso é a justificativa da moradora. De acordo com os autos do processo, ela teria alegado que está tentando vender outra propriedade para quitar o que deve a Ary. No entanto, a paciência do artista parece ter chegado ao limite: ele afirma que tentou resolver a situação amigavelmente e por meio de notificações, mas não obteve sucesso na desocupação voluntária do imóvel.

A defesa do ator destaca que, embora exista uma garantia contratual de R$ 18 mil, o valor se tornou "irrisório" e totalmente defasado diante do tamanho do rombo deixado pela inadimplência, que já se arrasta por meses.

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Na ação judicial, Ary Fontoura não quer apenas o dinheiro de volta. Ele solicita uma liminar de despejo imediato, exigindo que a residência seja liberada em um prazo de apenas 15 dias. Caso a inquilina queira evitar a rescisão definitiva do contrato e a expulsão, ela terá esse mesmo período para depositar o valor total da dívida em juízo.

Por enquanto, o ator aguarda a decisão do magistrado.

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Tags:

rio de Janeiro Rj Ator Justiça Imóvel ary Fontoura

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