FAKE NEWS

'Continuo arrasando corações', brinca Ary Fontoura após negar romance com homem mais novo

Ator revelou que foto foi tirada há meses

Da Redação

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 09:53

Ary Fontoura Crédito: Redes sociais

Que o X, antigo Twitter, é uma rede social bem polêmica e, geralmente, problemática, isso boa parte dos internautas já sabe. Mas, nesta segunda-feira (26), o ator Ary Fontoura precisou se pronunciar após uma fake news envolvendo o seu nome na rede social.

Uma simples foto do artista ao lado de um jovem viralizou no X, causando burburinho sobre um possível romance entre ele e o rapaz do clique.

No entanto, o próprio Ary, em resposta ao jornal O Globo, revelou que tudo não passou de uma informação falsa que foi compartilhada pelos internautas da rede social.

Segundo Ary, o registro foi feito há quatro meses em um restaurante, porque o jovem da foto pediu para tirar uma foto para a mãe dele, que é fã do ator global.

"Não conheço a pessoa. Estava jantando no Outback, e esse rapaz me pediu uma foto para enviar para mãe, que era minha fã. Como tiro foto com todo mundo, não faço nem ideia de quem seja o rapaz. Que bom que continuou arrasando corações (risos). Querer lacrar com fotos de fã, não dá né? Tem um ditado que 'ninguém atira pedra no nada'. O X só tem isso, uma pena", respondeu.

