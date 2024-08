VÍDEO

Meu câncer voltou em quatro lugares diferentes, diz Preta Gil

Cantora descobriu novo diagnóstico durante exames de rotina e já retomou o tratamento

Da Redação

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 19:36

Preta Gil Crédito: Reprodução

A cantora Preta Gil publicou um vídeo neste domingo (25) em que afirma que o "meu câncer voltou" em quatro partes do corpo. A artista está com dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Em 2023, ela fez um tratamento após um diagnóstico de câncer no intestino.

"Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou", explicou Preta.

Ela continua afirmando que descobriu a volta do câncer "em quatro lugares" durante exames de rotina. "Fui fazer meus exames de rotina quando fomos, todos nós, eu, os médicos, família e amigos, surpreendidos por esse novo diagnóstico. No mesmo dia, começamos um novo tratamento. Fiz exames complementares e na quinta comecei a quimioterapia", acrescenta.

Na quinta-feira (22), ela havia anunciado que tinha retomado o tratamento, mas ainda sem dar mais detalhes. "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatada a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico", dizia o comunicado publicado nas redes sociais. Depois, Preta voltou às redes para agradecer o carinho e as mensagens recebidos.

No vídeo de hoje, Preta continua afirmando que o câncer por voltar em cerca de 40% das pessoas que estão em remissão e pede que as pessoas continuem mandando força. "Eu espero que vocês continuem rezando por mim. Eu tô bem, eu tô com a cabeça boa. Eu to muito melhor do que eu estava quando comecei meu tratamento em 2023. Eu sou outra Preta de 2024, cheia de vontade de viver, com muita energia e cercada de amor (...). Estou melhor para enfrentar esses tumores", avalia.