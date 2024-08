TRATAMENTO

'Mais uma batalha', escreve Preta Gil após revelar volta do câncer

Preta publicou uma foto com várias santas e orixás feitas em crochê e agradeceu as mensagens que vem recebendo de amigos e do público dando força nesse momento de dificuldade. "Começamos mais uma batalha! Obrigada por todas as mensagens e amor", escreveu.

"Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil", diz a mensagem.