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Barraco na igreja! Alika perde a paciência e enfrenta Virgínia em 'A Nobreza do Amor' desta terça (7)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:00

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Alika/Lúcia (Duda Santos) e Virgínia (Theresa Fonseca) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo desta terça (7), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o caldo vai engrossar para o lado da Virgínia! Alika finalmente liga os pontos e percebe que a dondoca foi quem planejou toda a confusão contra ela. Mas se a vilã achou que a jovem ficaria acuada, se enganou feio, Alika vai para cima e confronta a rival sem medo de represálias.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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Enquanto a cidade inteira vira as costas para Niara e Alika, o padre Viriato entra em cena para dar aquele puxão de orelha nos fiéis durante a missa e ainda sugere que Virgínia confesse seus pecados. No meio do caos, Tonho mostra que é um verdadeiro cavalheiro e sai em defesa da amada, deixando Alika visivelmente emocionada com tanto apoio.

Lá em Batanga, Chinua consegue salvar Akin e, junto com Dumi, já começa a bolar um plano para passar a perna no Jendal. 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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