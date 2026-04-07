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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:00
No capítulo desta terça (7), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o caldo vai engrossar para o lado da Virgínia! Alika finalmente liga os pontos e percebe que a dondoca foi quem planejou toda a confusão contra ela. Mas se a vilã achou que a jovem ficaria acuada, se enganou feio, Alika vai para cima e confronta a rival sem medo de represálias.
A Nobreza do Amor
Enquanto a cidade inteira vira as costas para Niara e Alika, o padre Viriato entra em cena para dar aquele puxão de orelha nos fiéis durante a missa e ainda sugere que Virgínia confesse seus pecados. No meio do caos, Tonho mostra que é um verdadeiro cavalheiro e sai em defesa da amada, deixando Alika visivelmente emocionada com tanto apoio.
Lá em Batanga, Chinua consegue salvar Akin e, junto com Dumi, já começa a bolar um plano para passar a perna no Jendal.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.