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Morre George Chocolate, vocalista do Muzenza, aos 63 anos

Cantor foi vocalista do tradicional bloco afro de Salvador por mais de duas décadas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:21

Morre o cantor George Chocolate, do bloco afro Muzenza, aos 63 anos Crédito: Divulgação

No último domingo (5), morreu o cantor George Chocolate, o vocalista do Bloco Afro Muzenza por mais de duas décadas. José George Nascimento Silva, que tinha 63 anos, faleceu devido a causas naturais, conforme confirmado pela Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA).

O grupo Muzenza nasceu em 1981, na Liberdade, como uma homenagem a Bob Marley. Foi nessa mistura de samba com ritmos jamaicanos que George construiu sua família e seu legado.

Morre o cantor George Chocolate, do bloco afro Muzenza

Morre o cantor George Chocolate, do bloco afro Muzenza, aos 63 anos por Divulgação/SecultBA
Morre o cantor George Chocolate, do bloco afro Muzenza, aos 63 anos por Reprodução/Instagram @muzenzadoreggae
Morre o cantor George Chocolate, do bloco afro Muzenza, aos 63 anos por Divulgação
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Morre o cantor George Chocolate, do bloco afro Muzenza, aos 63 anos por Divulgação/SecultBA

Em um comunicado nas redes sociais, o Muzenza destacou que a trajetória de Chocolate não se resumia apenas ao palco:

"Foram mais de 20 anos levando energia e amor pelo reggae para todos nós. Ele construiu caminhos e deixou um legado que jamais será esquecido", lamentou o grupo.

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A Secult-BA também se manifestou, reforçando o papel do artista na afirmação da identidade negra através da música. George era um dos rostos que levavam o nome da Bahia para além do estado, mantendo viva a força dos blocos afro durante todo o ano, e não apenas no Carnaval.

Até o momento, os detalhes sobre o velório e o sepultamento não foram divulgados. 

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Tags:

Salvador Morre Cantor Afro George Chocolate Muzenza Bloco Afro Muzenza

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