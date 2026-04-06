Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (6) para ter uma semana de sorte

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:34
Se você acordou nesta segunda-feira (6), com uma vontade de mudar de vida, saiba que não é o café forte, são os astros. Temos um encontro poderoso entre o Sol em Áries (o rei da iniciativa) e a Lua em Sagitário (a rainha da expansão). Esse 'Fogo Duplo' traz um otimismo que a gente raramente vê em uma segunda-feira.
É o dia da coragem, da liberdade e daquele empurrãozinho que faltava para você tirar seus planos do papel (ou o bilhete da gaveta). Só um aviso, a sinceridade está em alta, então pense dois segundos antes de falar para não 'queimar' ninguém sem querer.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: A verdade hoje é sua melhor amiga, mas lembre-se: a verdade sem carinho é só falta de educação.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.