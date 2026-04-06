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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (6) para ter uma semana de sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:34

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você acordou nesta segunda-feira (6), com uma vontade de mudar de vida, saiba que não é o café forte, são os astros. Temos um encontro poderoso entre o Sol em Áries (o rei da iniciativa) e a Lua em Sagitário (a rainha da expansão). Esse 'Fogo Duplo' traz um otimismo que a gente raramente vê em uma segunda-feira.

É o dia da coragem, da liberdade e daquele empurrãozinho que faltava para você tirar seus planos do papel (ou o bilhete da gaveta). Só um aviso, a sinceridade está em alta, então pense dois segundos antes de falar para não 'queimar' ninguém sem querer.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    Se estiver acompanhado, quebre a rotina; se estiver só, seu brilho vai atrair olhares em livrarias ou viagens. No trabalho, sua visão está de águia: você enxerga longe.
  • Números da sorte: 09 - 27 - 45

  • Touro (20/04 a 20/05)
    A Lua mexe com seus desejos mais profundos. Chega de papo furado; o coração quer conexões reais. No bolso, sua intuição para negócios 'escondidos' está afiada. É hora de organizar os investimentos.
  • Números da sorte: 08 - 16 - 54

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O foco hoje são os outros. Seu parceiro (ou pretendente) pode pedir mais liberdade ou verdades. No trabalho, o sucesso vem da sua lábia, negocie com transparência e entusiasmo.
  • Números da Sorte: 11 - 23 - 39

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O amor hoje está nos detalhes. Ajudar em uma tarefa chata de casa vai valer mais do que um poema. No trabalho, você vai resolver as pendências da rotina com uma agilidade invejável.
  • Números da sorte: 04 - 13 - 28

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    'Sextou' na segunda? Para você, sim! O clima é de romance, prazer e muita criatividade. Se quer declarar seu amor ou brilhar em um projeto autoral, o momento é agora.
  • Números da sorte: 01 - 19 - 50

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Seu refúgio hoje é o lar. Você vai sentir vontade de deixar sua casa mais bonita ou receber gente querida. No trabalho, resolva logo as pendências domésticas para sua cabeça focar no que rende dinheiro.
  • Números da sorte: 05 - 14 - 33

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sua língua está afiadíssima, use isso a seu favor. Palavras carinhosas vão abrir portas no amor, e no trabalho sua capacidade de vender ideias está nota dez.
  • Números da sorte: 07 - 25 - 42

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    O papo hoje é segurança. Você quer saber quem está mesmo do seu lado. No financeiro, é o momento perfeito para planejar como ganhar mais e organizar as contas.
  • Números da sorte: 10 - 22 - 60

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Com a Lua no seu signo, você é o dono do palco! Seu magnetismo está irresistível. No trabalho, você está com 'a faca e o queijo na mão', confie no seu taco.
  • Números da sorte: 03 - 12 - 36

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Dia de ficar mais na sua. Você vai preferir o silêncio e o recolhimento. No trabalho, planeje tudo em segredo; o que ninguém sabe, ninguém estraga.
  • Números da sorte: 02 - 20 - 48

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Amizade e amor se misturam hoje. Saia com sua galera, pois o parceiro ideal pode estar bem ali, no seu círculo social. Seus contatos profissionais também vão abrir portas incríveis.
  • Números da sorte: 11 - 30 - 55

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Sua carreira está no holofote. O mundo está vendo sua competência, então aproveite para colher o reconhecimento. No amor, apoie os sonhos do seu par e cresçam juntos.
  • Números da sorte: 06 - 15 - 41

Dica do Dia: A verdade hoje é sua melhor amiga, mas lembre-se: a verdade sem carinho é só falta de educação. 

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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