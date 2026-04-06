ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (6) para ter uma semana de sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:34

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você acordou nesta segunda-feira (6), com uma vontade de mudar de vida, saiba que não é o café forte, são os astros. Temos um encontro poderoso entre o Sol em Áries (o rei da iniciativa) e a Lua em Sagitário (a rainha da expansão). Esse 'Fogo Duplo' traz um otimismo que a gente raramente vê em uma segunda-feira.

É o dia da coragem, da liberdade e daquele empurrãozinho que faltava para você tirar seus planos do papel (ou o bilhete da gaveta). Só um aviso, a sinceridade está em alta, então pense dois segundos antes de falar para não 'queimar' ninguém sem querer.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

Se estiver acompanhado, quebre a rotina; se estiver só, seu brilho vai atrair olhares em livrarias ou viagens. No trabalho, sua visão está de águia: você enxerga longe.



Se estiver acompanhado, quebre a rotina; se estiver só, seu brilho vai atrair olhares em livrarias ou viagens. No trabalho, sua visão está de águia: você enxerga longe. Números da sorte: 09 - 27 - 45

Touro (20/04 a 20/05)

A Lua mexe com seus desejos mais profundos. Chega de papo furado; o coração quer conexões reais. No bolso, sua intuição para negócios 'escondidos' está afiada. É hora de organizar os investimentos.



A Lua mexe com seus desejos mais profundos. Chega de papo furado; o coração quer conexões reais. No bolso, sua intuição para negócios 'escondidos' está afiada. É hora de organizar os investimentos. Números da sorte: 08 - 16 - 54

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O foco hoje são os outros. Seu parceiro (ou pretendente) pode pedir mais liberdade ou verdades. No trabalho, o sucesso vem da sua lábia, negocie com transparência e entusiasmo.



O foco hoje são os outros. Seu parceiro (ou pretendente) pode pedir mais liberdade ou verdades. No trabalho, o sucesso vem da sua lábia, negocie com transparência e entusiasmo. Números da Sorte: 11 - 23 - 39



Câncer (21/06 a 22/07)

O amor hoje está nos detalhes. Ajudar em uma tarefa chata de casa vai valer mais do que um poema. No trabalho, você vai resolver as pendências da rotina com uma agilidade invejável.



O amor hoje está nos detalhes. Ajudar em uma tarefa chata de casa vai valer mais do que um poema. No trabalho, você vai resolver as pendências da rotina com uma agilidade invejável. Números da sorte: 04 - 13 - 28

Leão (23/07 a 22/08)

'Sextou' na segunda? Para você, sim! O clima é de romance, prazer e muita criatividade. Se quer declarar seu amor ou brilhar em um projeto autoral, o momento é agora.



'Sextou' na segunda? Para você, sim! O clima é de romance, prazer e muita criatividade. Se quer declarar seu amor ou brilhar em um projeto autoral, o momento é agora. Números da sorte: 01 - 19 - 50

Virgem (23/08 a 22/09)

Seu refúgio hoje é o lar. Você vai sentir vontade de deixar sua casa mais bonita ou receber gente querida. No trabalho, resolva logo as pendências domésticas para sua cabeça focar no que rende dinheiro.



Seu refúgio hoje é o lar. Você vai sentir vontade de deixar sua casa mais bonita ou receber gente querida. No trabalho, resolva logo as pendências domésticas para sua cabeça focar no que rende dinheiro. Números da sorte: 05 - 14 - 33

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Sua língua está afiadíssima, use isso a seu favor. Palavras carinhosas vão abrir portas no amor, e no trabalho sua capacidade de vender ideias está nota dez.



Sua língua está afiadíssima, use isso a seu favor. Palavras carinhosas vão abrir portas no amor, e no trabalho sua capacidade de vender ideias está nota dez. Números da sorte: 07 - 25 - 42

Escorpião (23/10 a 21/11)

O papo hoje é segurança. Você quer saber quem está mesmo do seu lado. No financeiro, é o momento perfeito para planejar como ganhar mais e organizar as contas.



O papo hoje é segurança. Você quer saber quem está mesmo do seu lado. No financeiro, é o momento perfeito para planejar como ganhar mais e organizar as contas. Números da sorte: 10 - 22 - 60



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Com a Lua no seu signo, você é o dono do palco! Seu magnetismo está irresistível. No trabalho, você está com 'a faca e o queijo na mão', confie no seu taco.



Com a Lua no seu signo, você é o dono do palco! Seu magnetismo está irresistível. No trabalho, você está com 'a faca e o queijo na mão', confie no seu taco. Números da sorte: 03 - 12 - 36

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dia de ficar mais na sua. Você vai preferir o silêncio e o recolhimento. No trabalho, planeje tudo em segredo; o que ninguém sabe, ninguém estraga.



Dia de ficar mais na sua. Você vai preferir o silêncio e o recolhimento. No trabalho, planeje tudo em segredo; o que ninguém sabe, ninguém estraga. Números da sorte: 02 - 20 - 48

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Amizade e amor se misturam hoje. Saia com sua galera, pois o parceiro ideal pode estar bem ali, no seu círculo social. Seus contatos profissionais também vão abrir portas incríveis.



Amizade e amor se misturam hoje. Saia com sua galera, pois o parceiro ideal pode estar bem ali, no seu círculo social. Seus contatos profissionais também vão abrir portas incríveis. Números da sorte: 11 - 30 - 55

Peixes (20/02 a 20/03)

Sua carreira está no holofote. O mundo está vendo sua competência, então aproveite para colher o reconhecimento. No amor, apoie os sonhos do seu par e cresçam juntos.



Sua carreira está no holofote. O mundo está vendo sua competência, então aproveite para colher o reconhecimento. No amor, apoie os sonhos do seu par e cresçam juntos. Números da sorte: 06 - 15 - 41

Dica do Dia: A verdade hoje é sua melhor amiga, mas lembre-se: a verdade sem carinho é só falta de educação.

