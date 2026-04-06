ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (6 de abril): energia de renovação e boas resoluções impulsiona o dia

O dia favorece avanços, լուծções de pendências e atitudes que podem trazer mais leveza e progresso

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A segunda-feira, 6 de abril, chega com uma energia de renovação e movimento, ideal para colocar a vida em ordem e destravar situações que estavam paradas. O dia favorece resoluções financeiras, decisões práticas e encontros que podem ajudar a clarear caminhos. Também é um bom momento para equilibrar vida pessoal e profissional, evitando excessos. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia traz mais leveza e boas notícias financeiras. Pendências podem ser resolvidas e trazer alívio. No amor, atenção e carinho fortalecem a relação.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 5.

Touro: Tarefas pendentes começam a se resolver e trazem sensação de progresso. O dia favorece crescimento profissional. No amor, clima harmonioso.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 3.

Gêmeos: O dia favorece negócios e novas conexões. Evite se prender ao passado. No amor, reconciliações e momentos leves podem acontecer.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 8.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer: Apoio de pessoas importantes pode impulsionar seus planos. Evite se envolver em conflitos familiares. No amor, gestos simples fazem diferença.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 7.

Leão: O dia pede cautela em decisões importantes, especialmente no trabalho. Planejamento será essencial. No amor, atitudes gentis melhoram o clima.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 1.

Virgem: O momento favorece novas ideias e mudanças positivas. Finanças tendem a melhorar. No amor, proximidade traz segurança.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 4.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: O dia pode trazer certa instabilidade emocional, então evite adiar tarefas. Busque equilíbrio. No amor, compreensão será essencial.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 1.

Escorpião: O dia promete conquistas e bons momentos com amigos e família. Aproveite para finalizar pendências. No amor, conexão em alta.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 2.

Sagitário: A rotina pode ser intensa, mas produtiva. Planejamento ajuda a evitar sobrecarga. No amor, apoio mútuo faz diferença.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 9.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: O dia favorece a conclusão de tarefas importantes. Evite começar algo novo agora. No amor, estabilidade traz conforto.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 2.

Aquário: A sorte está ao seu lado e favorece resoluções importantes. Equilibre melhor suas prioridades. No amor, respeito fortalece a relação.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 1.

Peixes: O dia pede mais conexão com seu lado interior. Situações começam a se resolver. No amor, clima positivo e acolhedor.

Cor da sorte: Laranja.