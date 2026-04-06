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Cor e número da sorte de hoje (6 de abril): energia de renovação e boas resoluções impulsiona o dia

O dia favorece avanços, լուծções de pendências e atitudes que podem trazer mais leveza e progresso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A segunda-feira, 6 de abril, chega com uma energia de renovação e movimento, ideal para colocar a vida em ordem e destravar situações que estavam paradas. O dia favorece resoluções financeiras, decisões práticas e encontros que podem ajudar a clarear caminhos. Também é um bom momento para equilibrar vida pessoal e profissional, evitando excessos. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia traz mais leveza e boas notícias financeiras. Pendências podem ser resolvidas e trazer alívio. No amor, atenção e carinho fortalecem a relação.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 5.

Touro: Tarefas pendentes começam a se resolver e trazem sensação de progresso. O dia favorece crescimento profissional. No amor, clima harmonioso.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 3.

Gêmeos: O dia favorece negócios e novas conexões. Evite se prender ao passado. No amor, reconciliações e momentos leves podem acontecer.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 8.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Apoio de pessoas importantes pode impulsionar seus planos. Evite se envolver em conflitos familiares. No amor, gestos simples fazem diferença.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 7.

Leão: O dia pede cautela em decisões importantes, especialmente no trabalho. Planejamento será essencial. No amor, atitudes gentis melhoram o clima.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 1.

Virgem: O momento favorece novas ideias e mudanças positivas. Finanças tendem a melhorar. No amor, proximidade traz segurança.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 4.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O dia pode trazer certa instabilidade emocional, então evite adiar tarefas. Busque equilíbrio. No amor, compreensão será essencial.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 1.

Escorpião: O dia promete conquistas e bons momentos com amigos e família. Aproveite para finalizar pendências. No amor, conexão em alta.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 2.

Sagitário: A rotina pode ser intensa, mas produtiva. Planejamento ajuda a evitar sobrecarga. No amor, apoio mútuo faz diferença.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 9.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: O dia favorece a conclusão de tarefas importantes. Evite começar algo novo agora. No amor, estabilidade traz conforto.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 2.

Aquário: A sorte está ao seu lado e favorece resoluções importantes. Equilibre melhor suas prioridades. No amor, respeito fortalece a relação.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 1.

Peixes: O dia pede mais conexão com seu lado interior. Situações começam a se resolver. No amor, clima positivo e acolhedor.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 4.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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