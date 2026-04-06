ASTROLOGIA

Hoje (6 de abril) chega com mais movimento, decisões práticas e um chamado claro para retomar o ritmo com foco e responsabilidade

A segunda-feira abre a semana exigindo atitude, organização e escolhas mais conscientes para dar forma aos seus planos

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 03:00

Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

Depois de um domingo mais sensível, hoje o clima muda e pede ação. É hora de transformar reflexões em atitudes concretas, especialmente no trabalho e nas finanças. O dia favorece organização, conversas objetivas e retomada de metas.

Áries: Hoje é dia de agir com estratégia no trabalho. Evite impulsividade e foque no que realmente traz resultado. No amor, seja mais claro sobre suas intenções. Dica cósmica: Direcionar sua energia faz toda a diferença.

Touro: O dia favorece decisões práticas e planejamento a longo prazo. No trabalho, sua consistência chama atenção. No amor, estabilidade traz segurança. Dica cósmica: Pequenos passos também levam longe.

Gêmeos: Hoje você precisa organizar ideias e prioridades. No trabalho, comunicação objetiva evita mal-entendidos. No amor, evite jogos e vá direto ao ponto. Dica cósmica: Clareza é poder.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Câncer: O foco hoje está em equilíbrio entre emoções e responsabilidades. No trabalho, evite levar tudo para o lado pessoal. No amor, diálogo sincero fortalece. Dica cósmica: Nem tudo é sobre sentir, às vezes é sobre agir.

Leão: Hoje pede disciplina e foco em resultados. No trabalho, mostrar comprometimento pode abrir portas. No amor, evite disputas de ego. Dica cósmica: Constância constrói respeito.

Virgem: Um dia produtivo, ideal para colocar pendências em dia. No trabalho, sua organização faz diferença. No amor, atenção aos detalhes fortalece a relação. Dica cósmica: Fazer bem feito é seu diferencial.

Os signos no amor 1 de 12

Libra: Hoje pede decisões mais firmes, principalmente no trabalho. Evite indecisão. No amor, seja mais direto sobre o que quer. Dica cósmica: Se posicionar traz alívio.

Escorpião: O dia favorece planejamento e estratégia. No trabalho, agir com discrição pode ser mais eficaz. No amor, intensidade precisa de equilíbrio. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser revelado de imediato.

Sagitário: Hoje pede foco e responsabilidade com suas metas. No trabalho, evite dispersão. No amor, presença vale mais do que promessas. Dica cósmica: Compromisso também é liberdade.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Capricórnio: Um dia forte para carreira e decisões importantes. No trabalho, assuma o controle do que depende de você. No amor, equilíbrio entre vida pessoal e profissional é essencial. Dica cósmica: Liderar começa pelo exemplo.

Aquário: Hoje pede organização mental e prática. No trabalho, ideias inovadoras funcionam melhor com planejamento. No amor, diálogo aberto aproxima. Dica cósmica: Estruturar também liberta.