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Hoje (6 de abril) chega com mais movimento, decisões práticas e um chamado claro para retomar o ritmo com foco e responsabilidade

A segunda-feira abre a semana exigindo atitude, organização e escolhas mais conscientes para dar forma aos seus planos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 03:00

Astrologia e signos
Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

Depois de um domingo mais sensível, hoje o clima muda e pede ação. É hora de transformar reflexões em atitudes concretas, especialmente no trabalho e nas finanças. O dia favorece organização, conversas objetivas e retomada de metas.

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Áries: Hoje é dia de agir com estratégia no trabalho. Evite impulsividade e foque no que realmente traz resultado. No amor, seja mais claro sobre suas intenções. Dica cósmica: Direcionar sua energia faz toda a diferença.

Touro: O dia favorece decisões práticas e planejamento a longo prazo. No trabalho, sua consistência chama atenção. No amor, estabilidade traz segurança. Dica cósmica: Pequenos passos também levam longe.

Gêmeos: Hoje você precisa organizar ideias e prioridades. No trabalho, comunicação objetiva evita mal-entendidos. No amor, evite jogos e vá direto ao ponto. Dica cósmica: Clareza é poder.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: O foco hoje está em equilíbrio entre emoções e responsabilidades. No trabalho, evite levar tudo para o lado pessoal. No amor, diálogo sincero fortalece. Dica cósmica: Nem tudo é sobre sentir, às vezes é sobre agir.

Leão: Hoje pede disciplina e foco em resultados. No trabalho, mostrar comprometimento pode abrir portas. No amor, evite disputas de ego. Dica cósmica: Constância constrói respeito.

Virgem: Um dia produtivo, ideal para colocar pendências em dia. No trabalho, sua organização faz diferença. No amor, atenção aos detalhes fortalece a relação. Dica cósmica: Fazer bem feito é seu diferencial.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
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Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Libra: Hoje pede decisões mais firmes, principalmente no trabalho. Evite indecisão. No amor, seja mais direto sobre o que quer. Dica cósmica: Se posicionar traz alívio.

Escorpião: O dia favorece planejamento e estratégia. No trabalho, agir com discrição pode ser mais eficaz. No amor, intensidade precisa de equilíbrio. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser revelado de imediato.

Sagitário: Hoje pede foco e responsabilidade com suas metas. No trabalho, evite dispersão. No amor, presença vale mais do que promessas. Dica cósmica: Compromisso também é liberdade.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Um dia forte para carreira e decisões importantes. No trabalho, assuma o controle do que depende de você. No amor, equilíbrio entre vida pessoal e profissional é essencial. Dica cósmica: Liderar começa pelo exemplo.

Aquário: Hoje pede organização mental e prática. No trabalho, ideias inovadoras funcionam melhor com planejamento. No amor, diálogo aberto aproxima. Dica cósmica: Estruturar também liberta.

Peixes: O dia traz foco em finanças e responsabilidades. No trabalho, evite distrações. No amor, segurança emocional se constrói aos poucos. Dica cósmica: Cuidar do básico sustenta o todo.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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