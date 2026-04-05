ASTROLOGIA

Cada signo tem um dia de sorte nesta semana (entre 6 e 12 de abril) e ele pode mudar tudo; descubra o seu

Um novo impulso chega e abre caminhos que antes pareciam travados

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período mais lento e cheio de reflexões, a semana entre 6 e 12 de abril marca uma virada importante. A energia ganha força, trazendo coragem para agir, fechar ciclos e iniciar novos capítulos com mais confiança. Esse movimento cria oportunidades únicas, especialmente nos dias de sorte de cada signo, quando decisões importantes podem destravar caminhos e aproximar você da vida que deseja. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte de Áries na semana: quinta-feira, 9 de abril

Você entra em uma fase poderosa de ação e iniciativa. É o momento de parar de adiar planos e assumir o controle da própria história. A coragem aparece com força, ajudando você a transformar ideias em atitudes concretas. Confie mais em si e vá em frente sem medo de recomeçar.

Dica cósmica: Não espere o momento perfeito, ele começa quando você decide agir.

Touro

Dia da sorte de Touro na semana: sexta-feira, 10 de abril

Chegou a hora de abandonar desculpas e encarar o que realmente importa. Você percebe onde tem se limitado e ganha clareza para mudar isso. Pequenas decisões podem abrir grandes portas, desde que você esteja disposto a sair da zona de conforto.

Dica cósmica: Pare de se sabotar e dê o primeiro passo, mesmo sem garantias.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos na semana: quarta-feira, 8 de abril

Um ciclo importante chega ao ápice, trazendo reconhecimento e oportunidades. Você começa a enxergar o quanto evoluiu, especialmente na vida profissional. Algo inesperado pode surgir, então esteja atento aos sinais e pronto para aproveitar.

Dica cósmica: Valorize sua trajetória e não subestime o que você já construiu.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer

Dia da sorte de Câncer na semana: quinta-feira, 9 de abril

Sua vida profissional ganha destaque e pede mais comprometimento. Você começa a enxergar com mais seriedade o futuro que quer construir. As decisões tomadas agora têm impacto duradouro, então pense grande e aja com determinação.

Dica cósmica: Leve seus sonhos a sério, eles podem se tornar sua realidade.

Leão

Dia da sorte de Leão na semana: quarta-feira, 8 de abril

Você chega ao fim de um ciclo transformador, especialmente ligado à carreira. Mudanças que começaram lá atrás agora fazem sentido. Um novo caminho pode surgir, trazendo mais alinhamento com quem você realmente é.

Dica cósmica: Confie no processo, até as mudanças difíceis te trouxeram até aqui.

Virgem

Dia da sorte de Virgem na semana: sexta-feira, 10 de abril

É hora de deixar para trás padrões que já não fazem sentido. Você percebe que felicidade não deve ser consequência, mas prioridade. Esse é um momento de libertação emocional e de escolhas mais alinhadas com o seu bem-estar.

Dica cósmica: Escolha o que te faz bem sem culpa.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra

Dia da sorte de Libra na semana: sábado, 11 de abril

Uma transformação interna começa a tomar forma e muda sua forma de ver a vida. Você pode sentir vontade de mudar planos ou seguir um novo caminho. Essa mudança traz mais propósito e profundidade para suas decisões.

Dica cósmica: Nem toda mudança precisa fazer sentido imediato, confie no que você sente.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião na semana: domingo, 12 de abril

A semana traz uma chance real de construir uma vida mais alinhada com seus desejos. Seja no amor ou na rotina, você começa a priorizar o que realmente importa. Novas oportunidades surgem, mas é preciso dizer sim a elas.

Dica cósmica: Pare de sobreviver e comece a viver de verdade.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário na semana: quinta-feira, 9 de abril

Sua energia aumenta e te impulsiona a começar algo novo. Pode ser um projeto, uma ideia ou até uma mudança de estilo de vida. O importante é canalizar essa força com foco, evitando dispersão.

Dica cósmica: Direcione sua energia para o que realmente pode crescer.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio na semana: quarta-feira, 8 de abril

Um ciclo importante se encerra, trazendo mais estabilidade emocional e prática. Você começa a perceber que tudo o que passou teve um propósito. Agora, é hora de construir com mais segurança e clareza.

Dica cósmica: Reconheça suas conquistas antes de correr atrás das próximas.

Aquário

Dia da sorte de Aquário na semana: domingo, 12 de abril

A semana pede mais atenção à sua vida pessoal e ao seu bem-estar. Você sente vontade de desacelerar e cuidar do que te traz conforto. Isso não é fraqueza, é equilíbrio.

Dica cósmica: Sua paz vale mais do que qualquer obrigação externa.

Peixes

Dia da sorte de Peixes na semana: domingo, 12 de abril

Você começa a entender melhor o seu propósito e o impacto que pode causar no mundo. É um momento de assumir sua identidade e compartilhar suas ideias com mais confiança. Sua voz tem mais força do que você imagina.