ASTROLOGIA

3 signos entram em fase de prosperidade e atraem dinheiro ao longo de toda essa semana (de 6 a 12 de abril)

Movimentos da semana favorecem ganhos, mas também exigem mais consciência e controle nas decisões com dinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 13:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 6 a 12 de abril abre espaço para crescimento financeiro, mas também testa o equilíbrio de alguns signos quando o assunto é dinheiro. Há oportunidades reais de ganhos, novas fontes de renda e avanços importantes, mas o desafio está em manter o controle e não cair em impulsos. Quanto mais estratégica for a postura, maiores são as chances de transformar esse momento em prosperidade duradoura. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário: A semana traz uma mudança importante na forma como você lida com dinheiro. Você começa a valorizar mais a estabilidade e percebe que nem todo gasto precisa ser imediato. Esse amadurecimento financeiro pode abrir portas para crescimento real, especialmente se conseguir manter disciplina. É um ótimo momento para organizar a vida financeira e cortar excessos.

Dica cósmica: Prosperidade vem de escolhas consistentes, não de impulsos.

Filmes para o signo de Sagitário 1 de 10

Capricórnio: Você passa por um momento de clareza em relação ao seu valor e ao que merece financeiramente. Isso pode se refletir tanto em decisões práticas quanto em novas formas de ganhar dinheiro. A semana favorece ajustes importantes, desde reorganização de orçamento até a criação de novas fontes de renda. Também é um período de mudar a mentalidade em relação ao dinheiro.

Dica cósmica: Reconhecer o próprio valor é o primeiro passo para ganhar mais.

Filmes para o signo de Capricórnio 1 de 10

Peixes: Você entra em um ciclo especialmente favorável para ganhos e novas oportunidades financeiras. A tendência é que o dinheiro comece a circular mais, seja por iniciativas próprias ou por caminhos inesperados. Ainda assim, o maior cuidado precisa ser com decisões impulsivas. Este é o momento ideal para rever planejamento, investir com consciência e pensar no longo prazo.

Dica cósmica: Ganhar mais também exige saber administrar melhor.