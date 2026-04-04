ASTROLOGIA

5 signos vão dominar abril e viver o melhor momento do mês com sorte, viradas e conquistas

Período marca uma mudança forte de energia e favorece crescimento, decisões importantes e novas oportunidades

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2026 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Abril chega com uma virada de energia significativa, abrindo espaço para mais iniciativa, clareza e evolução pessoal. Ao longo do mês, há um incentivo para agir, se posicionar e buscar aquilo que realmente faz sentido. Relações ganham mais profundidade, decisões se tornam mais firmes e oportunidades começam a aparecer com mais força. Para alguns signos, esse movimento será ainda mais intenso, colocando-os em destaque. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: O mês coloca você no centro das decisões e te impulsiona a assumir o controle da própria vida. Há mais coragem para agir, começar projetos e enfrentar desafios que antes pareciam grandes demais. Ao mesmo tempo, é importante equilibrar impulso com estratégia para não agir por emoção. Ideias surgem com força e podem ganhar espaço rapidamente se bem direcionadas.

Dica cósmica: Use sua energia com foco, não só com pressa.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Touro: Abril marca um período de transformação interna e reconexão com o que realmente importa. Você começa a deixar para trás padrões antigos e se abre para novas experiências, principalmente no amor e na vida pessoal. Há também uma tendência de crescimento financeiro, desde que haja mais consciência nas escolhas. O mês traz aprendizados importantes sobre valor próprio.

Dica cósmica: Escolha o que te valoriza de verdade.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Leão: O momento é de retomada de protagonismo. Você se sente mais confiante para se expressar, iniciar projetos e buscar reconhecimento. O mês também pede disciplina para lidar com novas responsabilidades que surgem junto com as oportunidades. Existe um avanço importante na vida profissional, com chances de crescimento e novas direções.

Dica cósmica: Confiança abre portas, mas consistência mantém elas abertas.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Sagitário: Abril traz inspiração, criatividade e vontade de retomar planos que ficaram no passado. Há espaço para reconexões, tanto com pessoas quanto com projetos importantes. No trabalho, você recupera o controle e começa a enxergar novos caminhos. No amor, o período favorece mudanças profundas e conexões mais significativas.

Dica cósmica: Retome o que faz sentido, mas com uma nova visão.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio: O mês pede confiança no próprio caminho e traz oportunidades de crescimento através de desafios. Você sente um impulso maior para buscar seus objetivos, com mais clareza sobre onde quer chegar. Mudanças na rotina podem acontecer, exigindo adaptação, mas também trazendo evolução. Há espaço para assumir um papel de liderança e se destacar.

Dica cósmica: Crescer também exige se reinventar.