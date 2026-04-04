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5 signos vão dominar abril e viver o melhor momento do mês com sorte, viradas e conquistas

Período marca uma mudança forte de energia e favorece crescimento, decisões importantes e novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2026 às 11:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Abril chega com uma virada de energia significativa, abrindo espaço para mais iniciativa, clareza e evolução pessoal. Ao longo do mês, há um incentivo para agir, se posicionar e buscar aquilo que realmente faz sentido. Relações ganham mais profundidade, decisões se tornam mais firmes e oportunidades começam a aparecer com mais força. Para alguns signos, esse movimento será ainda mais intenso, colocando-os em destaque. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: O mês coloca você no centro das decisões e te impulsiona a assumir o controle da própria vida. Há mais coragem para agir, começar projetos e enfrentar desafios que antes pareciam grandes demais. Ao mesmo tempo, é importante equilibrar impulso com estratégia para não agir por emoção. Ideias surgem com força e podem ganhar espaço rapidamente se bem direcionadas.

Dica cósmica: Use sua energia com foco, não só com pressa.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Touro: Abril marca um período de transformação interna e reconexão com o que realmente importa. Você começa a deixar para trás padrões antigos e se abre para novas experiências, principalmente no amor e na vida pessoal. Há também uma tendência de crescimento financeiro, desde que haja mais consciência nas escolhas. O mês traz aprendizados importantes sobre valor próprio.

Dica cósmica: Escolha o que te valoriza de verdade.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão: O momento é de retomada de protagonismo. Você se sente mais confiante para se expressar, iniciar projetos e buscar reconhecimento. O mês também pede disciplina para lidar com novas responsabilidades que surgem junto com as oportunidades. Existe um avanço importante na vida profissional, com chances de crescimento e novas direções.

Dica cósmica: Confiança abre portas, mas consistência mantém elas abertas.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Sagitário: Abril traz inspiração, criatividade e vontade de retomar planos que ficaram no passado. Há espaço para reconexões, tanto com pessoas quanto com projetos importantes. No trabalho, você recupera o controle e começa a enxergar novos caminhos. No amor, o período favorece mudanças profundas e conexões mais significativas.

Dica cósmica: Retome o que faz sentido, mas com uma nova visão.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Capricórnio: O mês pede confiança no próprio caminho e traz oportunidades de crescimento através de desafios. Você sente um impulso maior para buscar seus objetivos, com mais clareza sobre onde quer chegar. Mudanças na rotina podem acontecer, exigindo adaptação, mas também trazendo evolução. Há espaço para assumir um papel de liderança e se destacar.

Dica cósmica: Crescer também exige se reinventar.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Tags:

Signo Áries Touro Leão Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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