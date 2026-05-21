MISS UNIVERSE 2026

Em ano de Copa, Miss Universe Brasil lança fotos de candidatas como figurinhas; veja

Com 33 concorrentes, grande final já tem data marcada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:24

Maria Gabriela Lacerda, piauiense eleita Miss Universe Brasil 2025 Crédito: Reprodução/Instagram

Este ano, 33 candidatas de diferentes regiões do país estão confinadas e prontas para disputar o Miss Universe Brasil. E como 2026 é ano de vibrar pela Seleção na Copa do Mundo, a organização do evento resolveu entrar no clima do futebol de um jeito supercriativo.

Para apresentar as misses ao público, o concurso divulgou os perfis das candidatas simulando as clássicas figurinhas de um álbum de campeonato.

Veja as candidatas ao Miss Universe Brasil 2026 1 de 33

Até a grande noite da final, marcada para o dia 25 de julho, as 33 jovens enfrentam uma maratona de preparação. A agenda inclui desafios técnicos, provas de oratória, treinamentos intensos, além de experiências de turismo e, o mais importante, o envolvimento direto em ações sociais de grande impacto.

Essa mudança no formato reflete as novas exigências do mercado da beleza global. Quem reforça esse posicionamento é Natália Guimarães, Miss Brasil 2007 e atual diretora de estratégias da competição.

"O concurso se transformou em uma plataforma de voz, influência e impacto, onde beleza e propósito caminham juntos. A edição de 2026 traduz muito bem essa nova fase, conectando entretenimento, representatividade e histórias reais que inspiram o público", destaca Natália ao Extra.

Conheça os destaques da edição