Em ano de Copa, Miss Universe Brasil lança fotos de candidatas como figurinhas; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:24
Este ano, 33 candidatas de diferentes regiões do país estão confinadas e prontas para disputar o Miss Universe Brasil. E como 2026 é ano de vibrar pela Seleção na Copa do Mundo, a organização do evento resolveu entrar no clima do futebol de um jeito supercriativo.
Para apresentar as misses ao público, o concurso divulgou os perfis das candidatas simulando as clássicas figurinhas de um álbum de campeonato.
Veja as candidatas ao Miss Universe Brasil 2026
Até a grande noite da final, marcada para o dia 25 de julho, as 33 jovens enfrentam uma maratona de preparação. A agenda inclui desafios técnicos, provas de oratória, treinamentos intensos, além de experiências de turismo e, o mais importante, o envolvimento direto em ações sociais de grande impacto.
Essa mudança no formato reflete as novas exigências do mercado da beleza global. Quem reforça esse posicionamento é Natália Guimarães, Miss Brasil 2007 e atual diretora de estratégias da competição.
"O concurso se transformou em uma plataforma de voz, influência e impacto, onde beleza e propósito caminham juntos. A edição de 2026 traduz muito bem essa nova fase, conectando entretenimento, representatividade e histórias reais que inspiram o público", destaca Natália ao Extra.
O formato deste ano promete diversidade, incluindo representantes dos estados e também de regiões e polos turísticos do país. Entre as "figurinhas" estão as misses representantes de cartões-postais como as Cataratas do Iguaçu, Vale dos Vinhedos, Chapada Diamantina, Ilha do Mel e o Vale do Paraíba, além das candidatas oficiais de estados na competição, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Amazonas.