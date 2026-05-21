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Em ano de Copa, Miss Universe Brasil lança fotos de candidatas como figurinhas; veja

Com 33 concorrentes, grande final já tem data marcada

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:24

Maria Gabriela Lacerda, piauiense eleita Miss Universe Brasil 2025  Crédito: Reprodução/Instagram

Este ano, 33 candidatas de diferentes regiões do país estão confinadas e prontas para disputar o Miss Universe Brasil. E como 2026 é ano de vibrar pela Seleção na Copa do Mundo, a organização do evento resolveu entrar no clima do futebol de um jeito supercriativo.

Para apresentar as misses ao público, o concurso divulgou os perfis das candidatas simulando as clássicas figurinhas de um álbum de campeonato.

Veja as candidatas ao Miss Universe Brasil 2026

Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil
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Candidata ao Miss Universe Brasil 2026 por Divulgação/Miss Universe Brasil

Até a grande noite da final, marcada para o dia 25 de julho, as 33 jovens enfrentam uma maratona de preparação. A agenda inclui desafios técnicos, provas de oratória, treinamentos intensos, além de experiências de turismo e, o mais importante, o envolvimento direto em ações sociais de grande impacto.

Essa mudança no formato reflete as novas exigências do mercado da beleza global. Quem reforça esse posicionamento é Natália Guimarães, Miss Brasil 2007 e atual diretora de estratégias da competição.

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"O concurso se transformou em uma plataforma de voz, influência e impacto, onde beleza e propósito caminham juntos. A edição de 2026 traduz muito bem essa nova fase, conectando entretenimento, representatividade e histórias reais que inspiram o público", destaca Natália ao Extra. 

  • Conheça os destaques da edição

O formato deste ano promete diversidade, incluindo representantes dos estados e também de regiões e polos turísticos do país. Entre as "figurinhas" estão as misses representantes de cartões-postais como as Cataratas do Iguaçu, Vale dos Vinhedos, Chapada Diamantina, Ilha do Mel e o Vale do Paraíba, além das candidatas oficiais de estados na competição, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Amazonas.

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