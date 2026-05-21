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'Buscando ser feliz': Paula Fernandes revela bastidores do namoro com piloto de jatos de luxo

Sempre discreta, a cantora sertaneja abriu o coração sobre o romance recente com Daniel Pereira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:04

Paula Fernandes assume novo romance com piloto de jatos executivos
Paula Fernandes assume novo romance com piloto de jatos executivos Crédito: Reprodução

A cantora Paula Fernandes está oficialmente namorando! A assessoria da cantora de 41 anos confirmou o relacionamento com o comandante de jatos executivos internacionais, Daniel Pereira.  

Conhecida por manter sua vida pessoal longe dos holofotes e das polêmicas, Paula decidiu abrir uma pequena exceção para falar sobre o atual momento. A sertaneja, que acabou de gravar o projeto comemorativo Paula Fernandes 30 & poucos anos, revelou que o romance chegou para somar em uma fase de pura celebração e renovação.

Daniel Pereira, novo namorado de Paula Fernandes

Daniel Pereira, novo namorado de Paula Fernandes por Reprodução/Instagram
Daniel Pereira, novo namorado de Paula Fernandes por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima e o novo namorado de Paula Fernandes por Reprodução/Instagram
Daniel Pereira, novo namorado de Paula Fernandes por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes assume novo romance com piloto de jatos executivos por Reprodução
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Daniel Pereira, novo namorado de Paula Fernandes por Reprodução/Instagram

"Sempre acreditei no amor e isso faz parte de quem eu sou e do que eu canto. Estamos nos conhecendo melhor, de forma leve e natural. Ainda é tudo muito recente. Como qualquer pessoa, estou vivendo esse momento e buscando ser feliz", declarou a artista à Quem.

Com mais de 70 mil seguidores nas redes sociais, o piloto Daniel Pereira é responsável por comandar voos executivos de alto padrão e mantém amizade com grandes nomes do meio artístico.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quem é o piloto que conquistou Paula Fernandes e fez cantora assumir novo romance

Daniel é frequentemente visto ao lado do cantor Gusttavo Lima, o "Embaixador", além de ser acompanhado na web por personalidades como Ana Paula Siebert e Daniela Albuquerque.

Este é o primeiro relacionamento que Paula Fernandes assume publicamente desde o término com o empresário Rony Cecconello, com quem ficou casada por quatro anos até a separação em setembro de 2023.  

Leia mais

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Tags:

Cantora Namoro Piloto Paula Fernandes Relacionamento Cantora Sertaneja

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