ASTROLOGIA

Hoje (21 de maio), oportunidades inesperadas surgem no trabalho e testam sua capacidade de agir com maturidade

A clareza mental trazida por Mercúrio abre portas para acordos e novos projetos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:15

Signos terão mensagem especial no domingo Crédito: Imagem gerada por IA

A vida profissional ganha um empurrão estratégico nesta quinta-feira (21). Se você passou os últimos dias sentindo que sua carreira estava travada por bloqueios ou burocracias, a energia de hoje clareia o horizonte. Uma proposta, um e-mail ou uma conversa de corredor pode trazer aquela oportunidade que você vinha namorando há tempos. O Universo está abrindo caminho para quem sabe negociar com o pé no chão.



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No entanto, o sucesso hoje não vem de graça; ele exige maturidade estóica. O Sol em Touro estimula a construção de bases sólidas, o que significa que propostas que prometem dinheiro fácil ou soluções milagrosas devem ser descartadas. O foco deve ser em parcerias duradouras e projetos sustentáveis. Mostre seu valor com base em fatos reais e resultados concretos, não em promessas vagas.

Um ponto de atenção para hoje é a comunicação. Com a mente acelerada, o risco de bater de frente com chefes ou colegas por pura teimosia é real. Aprenda a ouvir argumentos válidos antes de fincar o pé na sua opinião. A diplomacia será seu maior trunfo para destravar aquela assinatura de contrato ou acordo financeiro que estava parado no fundo da gaveta.