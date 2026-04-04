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Abril vira o jogo para 4 signos, que entram no mês mais intenso e decisivo do ano

Esses signos se tornam protagonistas e enfrentam mudanças que impactam amor, carreira e identidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2026 às 13:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

Quatro signos do zodíaco entram em um dos períodos mais intensos e movimentados de 2026 ao longo de abril. De acordo com a astróloga Abigail-Rose Remmer, esses signos se tornam protagonistas do mês, vivendo uma sequência de mudanças, decisões e oportunidades que exigem atitude, atenção e coragem para lidar com tudo o que surge. Embora a energia seja animadora, ela também pode ser desafiadora, já que tira esses signos da zona de conforto e os coloca diante de situações que aceleram crescimento e transformação. 

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Áries: O mês coloca sua vida em movimento de forma quase inevitável. Você sente um aumento claro de energia e motivação, especialmente a partir da segunda semana, o que te impulsiona a agir em várias áreas ao mesmo tempo. Relações, carreira e planos pessoais ganham intensidade, mas é importante não agir por impulso em decisões importantes. Apesar do entusiasmo, o excesso de pressa pode gerar erros evitáveis. Ao equilibrar ação com estratégia, você consegue aproveitar o melhor dessa fase poderosa.

Dica cósmica: Nem toda urgência precisa de resposta imediata.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Touro: Com os holofotes voltados para você, abril traz um momento de valorização pessoal e mudanças importantes na forma como você se enxerga. A presença forte de energia no seu signo favorece autoestima, magnetismo e oportunidades, principalmente em amor e finanças. Ao mesmo tempo, situações inesperadas podem surgir, exigindo flexibilidade. Quanto mais aberto você estiver para mudanças, mais consegue transformar esse período em crescimento real.

Dica cósmica: Aceite mudanças como parte do seu avanço.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Gêmeos: Abril começa de forma mais tranquila, mas guarda uma virada importante para você na reta final. Aos poucos, você sente crescer uma necessidade de mudança, liberdade e renovação pessoal. Esse movimento se intensifica e pode impactar diretamente sua identidade, suas relações e seus planos futuros. É um período de transformação profunda, em que você deixa para trás versões antigas de si mesmo para construir algo novo.

Dica cósmica: Não resista ao novo só porque ele assusta.

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

Escorpião: Sua vida amorosa e suas parcerias ganham destaque ao longo do mês, trazendo encontros marcantes e conexões que podem mudar seu rumo. Há uma energia de atração forte, tanto para relações afetivas quanto profissionais, o que aumenta as chances de conhecer pessoas importantes. No entanto, nem tudo será previsível, e algumas situações podem surpreender. Ainda assim, essas mudanças tendem a levar você para caminhos mais alinhados com o que deseja.

Dica cósmica: Observe quem chega, mas também quem permanece.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

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