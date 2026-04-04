ASTROLOGIA

Abril vira o jogo para 4 signos, que entram no mês mais intenso e decisivo do ano

Esses signos se tornam protagonistas e enfrentam mudanças que impactam amor, carreira e identidade

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2026 às 13:00

Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

Quatro signos do zodíaco entram em um dos períodos mais intensos e movimentados de 2026 ao longo de abril. De acordo com a astróloga Abigail-Rose Remmer, esses signos se tornam protagonistas do mês, vivendo uma sequência de mudanças, decisões e oportunidades que exigem atitude, atenção e coragem para lidar com tudo o que surge. Embora a energia seja animadora, ela também pode ser desafiadora, já que tira esses signos da zona de conforto e os coloca diante de situações que aceleram crescimento e transformação.

Áries: O mês coloca sua vida em movimento de forma quase inevitável. Você sente um aumento claro de energia e motivação, especialmente a partir da segunda semana, o que te impulsiona a agir em várias áreas ao mesmo tempo. Relações, carreira e planos pessoais ganham intensidade, mas é importante não agir por impulso em decisões importantes. Apesar do entusiasmo, o excesso de pressa pode gerar erros evitáveis. Ao equilibrar ação com estratégia, você consegue aproveitar o melhor dessa fase poderosa.

Dica cósmica: Nem toda urgência precisa de resposta imediata.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Touro: Com os holofotes voltados para você, abril traz um momento de valorização pessoal e mudanças importantes na forma como você se enxerga. A presença forte de energia no seu signo favorece autoestima, magnetismo e oportunidades, principalmente em amor e finanças. Ao mesmo tempo, situações inesperadas podem surgir, exigindo flexibilidade. Quanto mais aberto você estiver para mudanças, mais consegue transformar esse período em crescimento real.

Dica cósmica: Aceite mudanças como parte do seu avanço.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos: Abril começa de forma mais tranquila, mas guarda uma virada importante para você na reta final. Aos poucos, você sente crescer uma necessidade de mudança, liberdade e renovação pessoal. Esse movimento se intensifica e pode impactar diretamente sua identidade, suas relações e seus planos futuros. É um período de transformação profunda, em que você deixa para trás versões antigas de si mesmo para construir algo novo.

Dica cósmica: Não resista ao novo só porque ele assusta.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Escorpião: Sua vida amorosa e suas parcerias ganham destaque ao longo do mês, trazendo encontros marcantes e conexões que podem mudar seu rumo. Há uma energia de atração forte, tanto para relações afetivas quanto profissionais, o que aumenta as chances de conhecer pessoas importantes. No entanto, nem tudo será previsível, e algumas situações podem surpreender. Ainda assim, essas mudanças tendem a levar você para caminhos mais alinhados com o que deseja.

Dica cósmica: Observe quem chega, mas também quem permanece.