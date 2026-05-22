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O detalhe na prisão de Deolane que obriga presídio a seguir exigências especiais

Influenciadora tem inscrição ativa na OAB e unidade prisional precisa seguir regras específicas durante custódia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:45

Deolane e o filho são acionados na Justiça por suposta fraude ligada a jogos on-line
Deolane e o filho são acionados na Justiça por suposta fraude ligada a jogos on-line Crédito: Reprodução

Deolane Bezerra, presa na quinta-feira (21) durante uma operação do Ministério Público de São Paulo em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, possui direitos específicos previstos em lei por manter inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil. Por causa disso, a influenciadora não pode ser tratada como uma presa comum dentro do sistema penitenciário.

Segundo a legislação, advogados presos preventivamente têm direito a permanecer em local separado das demais detentas até o trânsito em julgado da condenação. O espaço é conhecido como “Sala de Estado Maior”. Caso a unidade prisional não possua esse ambiente específico, a defesa pode pedir conversão da prisão para domiciliar.

Deolane foi presa e bens foram apreendidos

Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
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Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC por Leonardo Amaro/Metrópoles

Além da separação física das outras internas, a lei também garante a Deolane acesso a atendimento médico, medicamentos, comunicação com familiares e contato reservado com advogados. O direito ao sigilo profissional também permanece assegurado durante o período de custódia.

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A prisão da influenciadora aconteceu durante a Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital. Entre os alvos da investigação estão Marcola, familiares dele e empresas suspeitas de participação em movimentações financeiras consideradas irregulares.

Segundo os investigadores, Deolane teria recebido dezenas de transferências consideradas suspeitas entre 2018 e 2021. A apuração aponta que os depósitos teriam chegado perto de R$ 700 mil. Parte do dinheiro, segundo a investigação, teria sido enviada por pessoas apontadas como possíveis “laranjas” no esquema.

Mansão de Deolane Bezerra

Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
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Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução

A defesa da influenciadora nega qualquer irregularidade e afirmou, em nota oficial, que considera as medidas adotadas “desproporcionais”. Os advogados também reforçaram a “absoluta inocência” de Deolane e disseram confiar no discernimento do Poder Judiciário durante o andamento do processo.

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