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O detalhe na prisão de Deolane que obriga presídio a seguir exigências especiais

Influenciadora tem inscrição ativa na OAB e unidade prisional precisa seguir regras específicas durante custódia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:45

Deolane e o filho são acionados na Justiça por suposta fraude ligada a jogos on-line Crédito: Reprodução

Deolane Bezerra, presa na quinta-feira (21) durante uma operação do Ministério Público de São Paulo em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, possui direitos específicos previstos em lei por manter inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil. Por causa disso, a influenciadora não pode ser tratada como uma presa comum dentro do sistema penitenciário.

Segundo a legislação, advogados presos preventivamente têm direito a permanecer em local separado das demais detentas até o trânsito em julgado da condenação. O espaço é conhecido como “Sala de Estado Maior”. Caso a unidade prisional não possua esse ambiente específico, a defesa pode pedir conversão da prisão para domiciliar.

Deolane foi presa e bens foram apreendidos 1 de 5

Além da separação física das outras internas, a lei também garante a Deolane acesso a atendimento médico, medicamentos, comunicação com familiares e contato reservado com advogados. O direito ao sigilo profissional também permanece assegurado durante o período de custódia.

A prisão da influenciadora aconteceu durante a Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital. Entre os alvos da investigação estão Marcola, familiares dele e empresas suspeitas de participação em movimentações financeiras consideradas irregulares.

Segundo os investigadores, Deolane teria recebido dezenas de transferências consideradas suspeitas entre 2018 e 2021. A apuração aponta que os depósitos teriam chegado perto de R$ 700 mil. Parte do dinheiro, segundo a investigação, teria sido enviada por pessoas apontadas como possíveis “laranjas” no esquema.

Mansão de Deolane Bezerra 1 de 16