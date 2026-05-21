MUDANÇA DE PLANOS

Como seria a festa milionária da filha de Deolane interrompida após prisão da influenciadora

Decoração da Disney, 300 convidados e festa avaliada em R$ 500 mil faziam parte da comemoração

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:21

Festa de R$ 500 mil da filha de Deolane teria decoração inspirada em clássicos da Disney Crédito: Reprodução

Horas antes de ser presa em São Paulo, Deolane Bezerra ainda estava envolvida nos preparativos de uma das festas mais luxuosas já planejadas para a filha, Valentina. A comemoração, prevista para acontecer nos próximos dias, teria estrutura grandiosa, decoração temática e investimento estimado em aproximadamente R$ 500 mil.

As informações sobre o evento aparecem no contexto das investigações que levaram à prisão preventiva da influenciadora nesta quinta-feira (21). Segundo detalhes divulgados no inquérito e reproduzidos pela imprensa nacional, a empresária preparava uma celebração para cerca de 300 convidados, com produção inspirada nos universos de “A Princesa e o Sapo” e “Lilo & Stitch”.

A proposta da festa incluía cenografia de grande porte, ambientações temáticas e uma experiência imersiva voltada para o universo infantil de luxo, padrão que já se tornou marca registrada das comemorações organizadas por Deolane nos últimos anos. A expectativa era reunir familiares, amigos próximos e convidados famosos em uma celebração cercada por ostentação.

O planejamento da festa acabou sendo interrompido após a influenciadora se tornar alvo de uma operação que investiga suposta participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A prisão foi autorizada pela 3ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo.

Deolane Bezerra 1 de 25

Além da detenção, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 27 milhões em bens e contas bancárias vinculadas à advogada, após pedido do Ministério Público de São Paulo. Segundo os investigadores, há indícios de movimentações financeiras incompatíveis com a renda oficialmente declarada pela empresária.

O relatório policial aponta que os recursos investigados teriam circulado por meio da empresa Lopes Lemos Transportes Ltda., descrita pelas autoridades como uma transportadora utilizada para ocultação e movimentação de dinheiro ilícito. A investigação também cita Everton de Souza como elo entre Deolane e integrantes da facção criminosa, atuando supostamente como operador financeiro ligado à cúpula do grupo.

Mansão de Deolane Bezerra 1 de 16

Durante a investigação, os agentes também destacaram o padrão de vida exibido pela influenciadora nas redes sociais. Entre os bens mencionados estão aeronaves particulares, carros de luxo e itens de alto valor considerados incompatíveis com as receitas formalmente apresentadas.