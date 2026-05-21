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Como seria a festa milionária da filha de Deolane interrompida após prisão da influenciadora

Decoração da Disney, 300 convidados e festa avaliada em R$ 500 mil faziam parte da comemoração

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:21

Festa de R$ 500 mil da filha de Deolane teria decoração inspirada em clássicos da Disney
Festa de R$ 500 mil da filha de Deolane teria decoração inspirada em clássicos da Disney Crédito: Reprodução

Horas antes de ser presa em São Paulo, Deolane Bezerra ainda estava envolvida nos preparativos de uma das festas mais luxuosas já planejadas para a filha, Valentina. A comemoração, prevista para acontecer nos próximos dias, teria estrutura grandiosa, decoração temática e investimento estimado em aproximadamente R$ 500 mil.

As informações sobre o evento aparecem no contexto das investigações que levaram à prisão preventiva da influenciadora nesta quinta-feira (21). Segundo detalhes divulgados no inquérito e reproduzidos pela imprensa nacional, a empresária preparava uma celebração para cerca de 300 convidados, com produção inspirada nos universos de “A Princesa e o Sapo” e “Lilo & Stitch”.

A proposta da festa incluía cenografia de grande porte, ambientações temáticas e uma experiência imersiva voltada para o universo infantil de luxo, padrão que já se tornou marca registrada das comemorações organizadas por Deolane nos últimos anos. A expectativa era reunir familiares, amigos próximos e convidados famosos em uma celebração cercada por ostentação.

O planejamento da festa acabou sendo interrompido após a influenciadora se tornar alvo de uma operação que investiga suposta participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A prisão foi autorizada pela 3ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo.

Deolane Bezerra

Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram

Além da detenção, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 27 milhões em bens e contas bancárias vinculadas à advogada, após pedido do Ministério Público de São Paulo. Segundo os investigadores, há indícios de movimentações financeiras incompatíveis com a renda oficialmente declarada pela empresária.

O relatório policial aponta que os recursos investigados teriam circulado por meio da empresa Lopes Lemos Transportes Ltda., descrita pelas autoridades como uma transportadora utilizada para ocultação e movimentação de dinheiro ilícito. A investigação também cita Everton de Souza como elo entre Deolane e integrantes da facção criminosa, atuando supostamente como operador financeiro ligado à cúpula do grupo.

Mansão de Deolane Bezerra

Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
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Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução

Durante a investigação, os agentes também destacaram o padrão de vida exibido pela influenciadora nas redes sociais. Entre os bens mencionados estão aeronaves particulares, carros de luxo e itens de alto valor considerados incompatíveis com as receitas formalmente apresentadas.

Após ser levada para prestar depoimento, Deolane segue à disposição da Justiça. Em nota, a defesa afirmou que irá comprovar a origem lícita do patrimônio, dos contratos publicitários e dos rendimentos da influenciadora.

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Deolane Bezerra

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