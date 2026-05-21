HOSPEDAGEM DE LUXO

Como é e quanto custa se hospedar no Rosewood São Paulo, hotel de luxo que virou símbolo da elite paulistana

Diárias acima de R$ 14 mil, restaurantes badalados, spa de ultra luxo e arquitetura assinada transformaram o Rosewood em um dos hotéis mais desejados do Brasil

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:00

Rosewood São Paulo mistura hotelaria de ultra luxo, arte e gastronomia Crédito: Divulgação

No meio da agitação de São Paulo, um hotel conseguiu virar muito mais do que uma hospedagem de luxo. Instalado dentro do complexo Cidade Matarazzo, na Bela Vista, o Rosewood São Paulo se transformou em um dos espaços mais exclusivos, fotografados e comentados da hotelaria brasileira.

Frequentado por celebridades, empresários, influenciadores e turistas internacionais, o hotel reúne gastronomia sofisticada, arte contemporânea, wellness premium e uma estética que mistura luxo internacional com referências brasileiras.

O empreendimento ocupa parte do antigo Hospital Matarazzo, restaurado em um projeto bilionário liderado pelo empresário francês Alexandre Allard. A ideia era criar um “oásis urbano” no coração da capital paulista, preservando o patrimônio histórico enquanto adicionava arquitetura contemporânea de altíssimo padrão.

A torre principal do hotel foi desenhada pelo arquiteto francês Jean Nouvel, vencedor do Prêmio Pritzker, e chama atenção pelo gigantesco jardim vertical inspirado na Mata Atlântica. Já os interiores levam assinatura de Philippe Starck, responsável por criar ambientes maximalistas repletos de madeira, obras de arte, iluminação intimista e peças artesanais brasileiras.

O resultado fez o hotel ganhar fama internacional e virar uma espécie de “nova cara do luxo paulistano”.

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As diárias variam bastante conforme o período e a categoria escolhida. Os quartos mais básicos costumam partir de cerca de R$ 2,8 mil por noite, enquanto as suítes intermediárias ficam entre R$ 5 mil e R$ 9 mil. Já as acomodações premium podem ultrapassar os R$ 14 mil em períodos de alta demanda.

Os quartos são conhecidos pelos banheiros de mármore, mobiliário sob medida, tecnologia integrada e coleção de arte espalhada pelos ambientes. O hotel possui aproximadamente 180 acomodações entre quartos, suítes e residências privadas.

A gastronomia se tornou um dos maiores atrativos do Rosewood. Muitos frequentadores vão ao espaço apenas para jantar ou aproveitar os bares do hotel.

O Le Jardin virou um dos cafés-restaurantes mais disputados da cidade. Funcionando 24 horas, o espaço mistura estética de grand café europeu com vegetação tropical e ganhou ainda mais notoriedade após entrar na seleção do Guia Michelin 2025.

Já o TARAZ, comandado pelo chef Felipe Bronze, aposta em culinária sul-americana contemporânea com pratos na brasa, frutos do mar e ingredientes amazônicos.

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Outro endereço bastante comentado é o Blaise, restaurante que mistura influência francesa e ingredientes brasileiros em uma proposta sofisticada. À noite, o destaque costuma ser o Bar Rabo di Galo, que virou hotspot entre hóspedes e paulistanos por causa dos drinques autorais, jazz ao vivo e atmosfera cosmopolita.

O setor de wellness também virou diferencial importante do hotel. O Asaya Spa, braço de bem-estar da rede Rosewood, reúne tratamentos holísticos, terapias corporais e experiências inspiradas na espiritualidade e na biodiversidade brasileira.

Além disso, as piscinas do hotel, especialmente o rooftop com vista para a cidade, aparecem constantemente em vídeos de creators de lifestyle e turismo de luxo.

Outro detalhe que impressiona os hóspedes é a coleção de arte espalhada pelo hotel. O espaço abriga mais de 450 obras de artistas brasileiros contemporâneos, incluindo trabalhos de Vik Muniz. Há visitantes que descrevem a experiência como “dormir dentro de uma galeria de arte”.

Nos últimos meses, o Rosewood voltou ao centro das conversas após sediar eventos ligados ao Guia Michelin, ampliar sua presença em rankings internacionais e viralizar nas redes sociais entre influenciadores de turismo premium.

As avaliações mais positivas costumam destacar a arquitetura, o atendimento altamente personalizado, a gastronomia e a atmosfera sofisticada do espaço. Já entre as críticas mais recorrentes aparecem os preços elevados, dificuldade de reservas nos restaurantes e o fluxo intenso em períodos de grande movimento.