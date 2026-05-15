CASA DOS FAMOSOS

Como é o apartamento fashionista de Isabeli Fontana e Di Ferrero com décor de luxo e obras disputadas em leilão

Casal abriu as portas do imóvel para a Casa Vogue e revelou detalhes do apartamento que mistura arte, design brasileiro e atmosfera intimista no centro da capital paulista

Heider Sacramento

Publicado em 15 de maio de 2026 às 06:00

Apartamento de Isabeli e Di mistura arte, design e décor sofisticado em São Paulo Crédito: Reprodução

Depois de mais de uma década vivendo em um apartamento de 500 m² na zona sul de São Paulo, Isabeli Fontana e Di Ferrero decidiram trocar o excesso por uma rotina mais funcional. O casal abriu o novo imóvel para a revista Casa Vogue e mostrou como transformou um apartamento de 140 m² em um dos espaços mais sofisticados e cheios de personalidade entre as celebridades brasileiras.

Localizado na Torre Mata Atlântica, projeto do arquiteto francês Jean Nouvel no complexo Mata São Paulo, o apartamento mistura referências de moda, música, arte contemporânea e design autoral brasileiro. O endereço virou um refúgio urbano para o casal, que vive entre viagens, gravações e compromissos internacionais.

O projeto foi desenvolvido pela arquiteta Ilana Santiago, que apostou em uma base neutra para equilibrar o gosto maximalista de Isabeli. O resultado é um décor elegante, mas cheio de elementos afetivos, com pontos de cor estratégicos inspirados no feng shui, obras de arte espalhadas pelos ambientes e móveis assinados por nomes importantes do design brasileiro.

A sala principal concentra algumas das peças mais chamativas do imóvel. O ambiente ganhou sofá neutro, tapete de Paola Muller, poltronas assinadas por Jean Gillon e Guilherme Wentz, além de uma grande tapeçaria do artista Kennedy Bahia que acabou se tornando protagonista do living após meses de negociação até ser adquirida pelo casal.

Apartamento de Isabeli Fontana e Di Ferrero 1 de 35

Entre os objetos mais curiosos do apartamento está um urso Bearbrick arrematado por Isabeli em um leilão em Londres. A peça divide espaço com obras de artistas como Vermelho Steam, Fabiano Senk e fotografias de nomes conhecidos da moda internacional, incluindo registros assinados por Mario Testino, Peter Beard e Oliviero Toscani.

O imóvel também revela traços muito pessoais da história dos dois. Instrumentos musicais herdados da família de Di Ferrero aparecem integrados à decoração, enquanto peças criadas pela própria Isabeli ajudam a construir a identidade fashionista da residência. Uma das mais comentadas é a cadeira rosa-choque cocriada pela modelo ao lado do designer Sergio J. Matos.

Mesmo cercado por itens de design e obras de alto valor artístico, o apartamento mantém uma atmosfera acolhedora. O casal costuma receber amigos sentados no chão da sala, em encontros mais despojados, sem formalidades. A vista para a cidade acabou se tornando outro destaque do projeto após Di decidir inverter a posição do sofá para valorizar as janelas do living.

O quarto segue a mesma proposta sofisticada e confortável do restante do imóvel, com cabeceira estofada, manta Missoni, mobiliário contemporâneo e uma paleta de cores suaves. Os cachorros Zezinho e Moscow também aparecem como parte importante da rotina do casal, ajudando a reforçar a sensação de casa vivida e não apenas cenográfica.