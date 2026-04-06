ASTROLOGIA

Gêmeos, Leão, Escorpião e Aquário começam a semana com um sinal claro do Universo que pode mudar seus próximos passos

A segunda-feira, dia 6 de abril, chega com mensagens diretas para alguns signos, trazendo clareza, direção e decisões que não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia da segunda-feira já começa diferente, como se não houvesse mais espaço para ignorar certos sinais. Depois de um domingo mais introspectivo, o dia 6 de abril pede ação baseada no que foi sentido e percebido. Situações ganham nitidez, caminhos se revelam e decisões começam a se impor com mais força. Para quatro signos, o universo envia mensagens claras que indicam exatamente para onde seguir.

Gêmeos: Uma percepção repentina pode mudar a forma como você enxerga uma situação específica. Aquilo que parecia dúvida começa a fazer sentido de uma hora para outra.

Dica cósmica: Quando tudo se esclarece, é sinal de que você já sabe o que fazer.

Filmes para o signo de Gêmeos 1 de 10

Leão: Um convite, oportunidade ou ideia surge e chama sua atenção de forma imediata. Existe algo nisso que não deve ser ignorado.

Dica cósmica: Nem tudo precisa de tempo para ser reconhecido como importante.

Filmes para o signo de Leão 1 de 10

Escorpião: Uma verdade vem à tona, seja dentro de você ou através de alguém. Isso pode mexer, mas também liberta e direciona.

Dica cósmica: O que é revelado agora tem o poder de te reposicionar.

Filmes para o signo de Escorpião 1 de 10

Aquário: Um sinal aparece de forma prática, quase impossível de ignorar. Pode ser uma coincidência, um encontro ou uma situação inesperada que aponta um novo caminho.

Dica cósmica: Preste atenção no que se repete, há mensagens aí.