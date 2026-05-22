Famoso se recusa a ver Copa do Mundo na Globo após contratação de Virginia

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Felipe Sena
Publicado em 22 de maio de 2026 às 17:15
Virginia foi contratada pela TV Globo para ser repórter da Copa do Mundo 2026 no Domingão com Huck, no entanto, parece que a notícia não agradou a todos.
Nesta quinta-feira (21), o influenciador digital Felipe Neto afirmou no X, antigo Twitter, que não verá a transmissão da Copa na emissora.
Virginia
“Essa vai ser a primeira Copa do Mundo da minha vida que não vou ver na Globo. Já tinha me perdido pelo time montado, às outras emissoras estão mais fortes. Agora com a tigrinha na cobertura sem chance”.