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Famoso se recusa a ver Copa do Mundo na Globo após contratação de Virginia

Influenciador fez publicação nas redes sociais sobre assunto

Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 17:15

Virginia fará transmissão da Copa no Domingão com Huck Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia foi contratada pela TV Globo para ser repórter da Copa do Mundo 2026 no Domingão com Huck, no entanto, parece que a notícia não agradou a todos.

Nesta quinta-feira (21), o influenciador digital Felipe Neto afirmou no X, antigo Twitter, que não verá a transmissão da Copa na emissora.

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