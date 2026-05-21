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Virginia é impedida de registrar nome da filha como marca, diz jornalista

Influenciadora, no entanto, conseguiu registrar nome de uma das filhas em mais de 20 categorias

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:36

Virginia e os filhos
Virginia e os filhos Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia é uma das empresárias jovens mais bem sucedidas do Brasil hoje. Com apenas 27 anos, a influenciadora tem uma fortuna de cerca de R$ 500 milhões.

Além da WePink, marca de cosméticos, Virginia é dona de lojas de roupas infantis, além de outros empreendimentos, e como a influenciadora sabe fazer do digital bons negócios, até os filhos foram envolvidos em empreendimentos.

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
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Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram

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De acordo com o jornalista Valmir Moratelli, da coluna GENTE, a loira foi impedida de registrar o nome de Maria Flor, de 3 anos, como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O INPI é uma autarquia federal do governo brasileiro responsável por registrar e proteger marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas. Ele garante a exclusividade legal de criações, nomes comerciais e inovações em todo o território nacional.

Apesar de não conseguir registrar o nome de Maria Flor, o de Maria Alice, de 4 anos, foi registrado em mais de 20 categorias, do entretenimento a laticínios. Segundo a coluna, desta a empresária tinha solicitado em abril, um mês antes. O filho virou instituto Marias e José.

Tags:

Virginia

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