Virginia é impedida de registrar nome da filha como marca, diz jornalista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:36
Virginia é uma das empresárias jovens mais bem sucedidas do Brasil hoje. Com apenas 27 anos, a influenciadora tem uma fortuna de cerca de R$ 500 milhões.
Além da WePink, marca de cosméticos, Virginia é dona de lojas de roupas infantis, além de outros empreendimentos, e como a influenciadora sabe fazer do digital bons negócios, até os filhos foram envolvidos em empreendimentos.
Filhos de Virginia e Zé Felipe
De acordo com o jornalista Valmir Moratelli, da coluna GENTE, a loira foi impedida de registrar o nome de Maria Flor, de 3 anos, como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
O INPI é uma autarquia federal do governo brasileiro responsável por registrar e proteger marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas. Ele garante a exclusividade legal de criações, nomes comerciais e inovações em todo o território nacional.
Apesar de não conseguir registrar o nome de Maria Flor, o de Maria Alice, de 4 anos, foi registrado em mais de 20 categorias, do entretenimento a laticínios. Segundo a coluna, desta a empresária tinha solicitado em abril, um mês antes. O filho virou instituto Marias e José.