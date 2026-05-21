ENTENDA

Virginia é impedida de registrar nome da filha como marca, diz jornalista

Influenciadora, no entanto, conseguiu registrar nome de uma das filhas em mais de 20 categorias

Felipe Sena

Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:36

Virginia e os filhos Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia é uma das empresárias jovens mais bem sucedidas do Brasil hoje. Com apenas 27 anos, a influenciadora tem uma fortuna de cerca de R$ 500 milhões.

Além da WePink, marca de cosméticos, Virginia é dona de lojas de roupas infantis, além de outros empreendimentos, e como a influenciadora sabe fazer do digital bons negócios, até os filhos foram envolvidos em empreendimentos.

Filhos de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

De acordo com o jornalista Valmir Moratelli, da coluna GENTE, a loira foi impedida de registrar o nome de Maria Flor, de 3 anos, como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O INPI é uma autarquia federal do governo brasileiro responsável por registrar e proteger marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas. Ele garante a exclusividade legal de criações, nomes comerciais e inovações em todo o território nacional.