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Ficou no preju: Virginia comprou bolsa de R$ 41 mil, montou looks e fez aulas de inglês para acompanhar Vini Jr. por 45 dias na Copa

Influenciadora pretendia acompanhar atacante nos EUA

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:46

Vini Jr e Virginia
Vini Jr e Virginia Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca tinha grandes planos para acompanhar Vini Jr. durante a Copa do Mundo FIFA 2026 antes do anúncio do término do relacionamento, feito nesta sexta-feira (15). Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, Virginia já preparava looks, bolsas e até uma rotina de viagens para acompanhar o atacante do Real Madrid durante o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

Na última terça-feira (12), apenas três dias antes da separação, a empresária mostrou nas redes sociais uma bolsa da Chanel avaliada em cerca de R$ 41 mil que pretendia usar durante os jogos da Seleção Brasileira. “Em qual jogo vou usar essa bolsa, só Deus é que sabe”, brincou.

Além do closet em clima de Copa, Virginia também havia começado aulas de inglês para conseguir se comunicar melhor durante a estadia no exterior.

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“Vão ser aí 45 dias lá nos Estados Unidos, então tem que saber pelo menos falar o mínimo pra não ficar passando raiva”, disse em entrevista ao portal LeoDias em abril.

A influenciadora ainda planejava levar os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do antigo relacionamento com Zé Felipe, para parte da viagem.

Segundo ela, a ideia dependia da autorização do cantor e do calendário escolar das crianças.

Zé Felipe, no entanto, chegou a demonstrar incômodo com as viagens frequentes e afirmou que os filhos deveriam manter a rotina de estudos.

Os planos de Virginia também envolviam possíveis trabalhos profissionais ligados à Copa do Mundo.

Nas redes sociais, a influenciadora reagiu positivamente a comentários sobre uma possível parceria com Luciano Huck durante a cobertura do torneio. “Se Deus quiser”, respondeu na ocasião.

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