QUE PREJU

Ficou no preju: Virginia comprou bolsa de R$ 41 mil, montou looks e fez aulas de inglês para acompanhar Vini Jr. por 45 dias na Copa

Influenciadora pretendia acompanhar atacante nos EUA

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:46

Vini Jr e Virginia Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca tinha grandes planos para acompanhar Vini Jr. durante a Copa do Mundo FIFA 2026 antes do anúncio do término do relacionamento, feito nesta sexta-feira (15). Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, Virginia já preparava looks, bolsas e até uma rotina de viagens para acompanhar o atacante do Real Madrid durante o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

Na última terça-feira (12), apenas três dias antes da separação, a empresária mostrou nas redes sociais uma bolsa da Chanel avaliada em cerca de R$ 41 mil que pretendia usar durante os jogos da Seleção Brasileira. “Em qual jogo vou usar essa bolsa, só Deus é que sabe”, brincou.

Além do closet em clima de Copa, Virginia também havia começado aulas de inglês para conseguir se comunicar melhor durante a estadia no exterior.

“Vão ser aí 45 dias lá nos Estados Unidos, então tem que saber pelo menos falar o mínimo pra não ficar passando raiva”, disse em entrevista ao portal LeoDias em abril.

A influenciadora ainda planejava levar os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do antigo relacionamento com Zé Felipe, para parte da viagem.

Segundo ela, a ideia dependia da autorização do cantor e do calendário escolar das crianças.

Zé Felipe, no entanto, chegou a demonstrar incômodo com as viagens frequentes e afirmou que os filhos deveriam manter a rotina de estudos.

Os planos de Virginia também envolviam possíveis trabalhos profissionais ligados à Copa do Mundo.