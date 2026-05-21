Ficou no preju: Virginia comprou bolsa de R$ 41 mil, montou looks e fez aulas de inglês para acompanhar Vini Jr. por 45 dias na Copa

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:46
A influenciadora Virginia Fonseca tinha grandes planos para acompanhar Vini Jr. durante a Copa do Mundo FIFA 2026 antes do anúncio do término do relacionamento, feito nesta sexta-feira (15). Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, Virginia já preparava looks, bolsas e até uma rotina de viagens para acompanhar o atacante do Real Madrid durante o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Na última terça-feira (12), apenas três dias antes da separação, a empresária mostrou nas redes sociais uma bolsa da Chanel avaliada em cerca de R$ 41 mil que pretendia usar durante os jogos da Seleção Brasileira. “Em qual jogo vou usar essa bolsa, só Deus é que sabe”, brincou.
Além do closet em clima de Copa, Virginia também havia começado aulas de inglês para conseguir se comunicar melhor durante a estadia no exterior.
“Vão ser aí 45 dias lá nos Estados Unidos, então tem que saber pelo menos falar o mínimo pra não ficar passando raiva”, disse em entrevista ao portal LeoDias em abril.
A influenciadora ainda planejava levar os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do antigo relacionamento com Zé Felipe, para parte da viagem.
Segundo ela, a ideia dependia da autorização do cantor e do calendário escolar das crianças.
Zé Felipe, no entanto, chegou a demonstrar incômodo com as viagens frequentes e afirmou que os filhos deveriam manter a rotina de estudos.
Os planos de Virginia também envolviam possíveis trabalhos profissionais ligados à Copa do Mundo.
Nas redes sociais, a influenciadora reagiu positivamente a comentários sobre uma possível parceria com Luciano Huck durante a cobertura do torneio. “Se Deus quiser”, respondeu na ocasião.