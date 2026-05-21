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Bruno Gagliasso expõe motivo surpreendente para rejeitar protagonistas na Globo e desabafa

Ator revelou que recusou novelas das nove por não querer ficar preso ao estereótipo de “bonito” e contou impacto emocional de novo filme sobre câncer

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 22:55

Bruno Gagliasso revelou por que recusou protagonistas na Globo
Bruno Gagliasso revelou por que recusou protagonistas na Globo Crédito: Reprodução

Bruno Gagliasso surpreendeu ao revelar que abriu mão de diversos protagonistas na TV Globo por não querer ser associado apenas à imagem de galã. Conhecido por papéis marcantes em novelas da emissora, o ator contou que recusou convites importantes ao longo da carreira em busca de personagens mais profundos e desafiadores.

A revelação aconteceu durante participação no podcast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Segundo Bruno, a preocupação em não ficar limitado ao perfil de “rosto bonito” influenciou diretamente as decisões profissionais que tomou nos últimos anos. “Eu perdi muito protagonista de novela das oito porque eu falava: não quero fazer o galã. Prefiro fazer o papel menor”, afirmou.

O ator explicou que sempre teve interesse em personagens mais densos emocionalmente e que fugissem da imagem tradicional construída para galãs de novela. Ao longo da trajetória na Globo, Bruno interpretou desde mocinhos até vilões em produções como América, Paraíso Tropical, Passione, Cordel Encantado, Joia Rara e O Sétimo Guardião.

Nos últimos anos, porém, ele passou a direcionar a carreira principalmente para o cinema e plataformas de streaming, buscando projetos considerados artisticamente mais intensos.

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e família

Giovanna e Titi em Caraíva por Reprodução
Bruno Gagliasso e Titi por Reprodução
Bruno Gagliasso, Bless, Titi, Giovanna Ewbank e Zyan por Reprodução / Redes Sociais
Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por Reprodução / Instagram
Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por Reprodução / Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vão renovar os votos por Reprodução
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Títi mudou de visual por Reprodução | Instagram
Títi mudou de visual por Reprodução | Instagram
Giovanna Ewbank e Títi por Reprodução | Instagram
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Giovanna e Titi em Caraíva por Reprodução

Um dos trabalhos mais desafiadores dessa nova fase é o filme Por Um Fio, adaptação da obra de Drauzio Varella prevista para estrear nos cinemas em outubro. Na produção, Bruno interpreta o irmão do médico, personagem que enfrenta um câncer terminal.

O ator revelou que a preparação para o longa exigiu mudanças radicais no corpo e acabou provocando forte desgaste emocional. Segundo ele, o impacto psicológico das gravações foi tão intenso que decidiu se afastar temporariamente da família durante parte do processo.

Bruno contou que olhar para os filhos e para a esposa, Giovanna Ewbank, despertava emoções difíceis por causa da carga dramática da história.

A produção aborda a relação entre dois irmãos diante da fragilidade da vida e acabou mexendo profundamente com o ator por remeter à perda de amigos próximos para o câncer.

Longe das novelas desde O Sétimo Guardião, exibida em 2018, Bruno Gagliasso segue investindo em produções mais autorais, cinema e streaming, consolidando uma fase distante do perfil tradicional de galã que marcou o início da carreira.

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