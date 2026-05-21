VIRALIZOU

Ex-freiras deixam convento, descobrem amor fora da Igreja e viralizam nas redes sociais

Fran e Luiza viveram anos dentro da rotina religiosa, enfrentaram crises emocionais e recomeçaram a vida juntas após deixarem o convento

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:42

Ex-freiras viralizaram ao revelar amor que começou durante a vida no convento Crédito: Reprodução

O amor entre Fran e Luiza começou em um lugar onde, durante muito tempo, elas acreditaram que jamais poderiam viver aquilo. As duas se conheceram dentro de um convento em 2019, enquanto seguiam a formação religiosa para a vida consagrada na Igreja Católica. Entre missas, orações e uma rotina marcada pelo silêncio e pela disciplina, nasceu primeiro uma amizade intensa que mais tarde acabaria mudando completamente a vida das duas.

Na época, ambas enxergavam o convento como destino definitivo. A convivência diária aproximou Fran e Luiza aos poucos, principalmente pela conexão emocional construída durante os anos dentro da instituição religiosa. Ainda assim, qualquer possibilidade de sentimento amoroso era reprimida pela rotina espiritual rígida que viviam.

A transformação aconteceu somente depois da saída do convento. Já longe da vida religiosa, as duas passaram a dividir um apartamento enquanto tentavam reconstruir a rotina do lado de fora. Entre dificuldades financeiras, inseguranças e adaptação a uma nova realidade, perceberam que o vínculo entre elas havia ultrapassado a amizade.

O relacionamento começou justamente no período mais delicado da vida das duas. Fran enfrentava crises severas de ansiedade, síndrome do pânico e depressão durante os anos no convento, situação que teve peso importante na decisão de deixar a instituição religiosa.

Ex-freiras deixam convento e se casam 1 de 9

Sem estabilidade financeira e afastadas da rotina que conheciam havia anos, Fran e Luiza precisaram recomeçar praticamente do zero. Aos poucos, transformaram o apoio emocional construído dentro da amizade em uma relação afetiva sólida, baseada em acolhimento, parceria e liberdade.

A história ganhou força nas redes sociais depois que o casal começou a compartilhar detalhes da trajetória fora do convento. O contraste entre a origem do relacionamento e a leveza com que passaram a viver o amor acabou emocionando milhões de pessoas na internet.