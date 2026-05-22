ASTROLOGIA

Anjo da Guarda abre caminhos para 4 signos nesta sexta-feira (22 de maio): notícia pode mudar o rumo do dia

A sexta-feira (22) chega com uma energia de movimento e favorece oportunidades inesperadas, encontros e decisões importantes

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 00:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (22) começa com um clima de renovação e novidades. O Anjo da Guarda indica que situações paradas podem finalmente ganhar andamento, trazendo sensação de alívio e novos caminhos.

A orientação é prestar atenção às conversas, mensagens e oportunidades que surgirem ao longo do dia. Para quatro signos, o momento promete movimentações positivas.

Gêmeos

Geminianos podem receber uma notícia importante ligada a trabalho, dinheiro ou projetos pessoais. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.

O ideal será agir com confiança.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Leão

Leoninos podem viver um dia favorável para encontros, aproximações e reconciliações. O momento favorece conexões.

O recado é deixar o orgulho de lado.

Leão no trabalho 1 de 5

Escorpião

Escorpianos podem perceber mudanças positivas em algo que parecia travado há semanas. O Anjo da Guarda indica evolução.

O momento pede menos controle e mais confiança.

Escorpião no trabalho 1 de 5

Aquário

Aquarianos podem sentir uma energia forte de renovação e vontade de mudar hábitos ou planos. O dia favorece decisões importantes.

O ideal será aproveitar o impulso para começar algo novo.

Aquário no trabalho 1 de 5

Mensagem do dia