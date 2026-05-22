Anjo da Guarda abre caminhos para 4 signos nesta sexta-feira (22 de maio): notícia pode mudar o rumo do dia

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de maio de 2026 às 00:00
A sexta-feira (22) começa com um clima de renovação e novidades. O Anjo da Guarda indica que situações paradas podem finalmente ganhar andamento, trazendo sensação de alívio e novos caminhos.
A orientação é prestar atenção às conversas, mensagens e oportunidades que surgirem ao longo do dia. Para quatro signos, o momento promete movimentações positivas.
Gêmeos
Geminianos podem receber uma notícia importante ligada a trabalho, dinheiro ou projetos pessoais. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.
O ideal será agir com confiança.
Gêmeos no trabalho
Leão
Leoninos podem viver um dia favorável para encontros, aproximações e reconciliações. O momento favorece conexões.
O recado é deixar o orgulho de lado.
Leão no trabalho
Escorpião
Escorpianos podem perceber mudanças positivas em algo que parecia travado há semanas. O Anjo da Guarda indica evolução.
O momento pede menos controle e mais confiança.
Escorpião no trabalho
Aquário
Aquarianos podem sentir uma energia forte de renovação e vontade de mudar hábitos ou planos. O dia favorece decisões importantes.
O ideal será aproveitar o impulso para começar algo novo.
Aquário no trabalho
Mensagem do dia
Algumas oportunidades chegam discretamente. Quem está atento consegue perceber quando a vida começa a mudar.