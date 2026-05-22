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Carta da Estrela domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (22 de maio): esperança renovada e caminhos iluminados

O dia é marcado por proteção espiritual, fé e sinais positivos que indicam direção

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 00:30

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (22) chega com a energia da carta da Estrela, que simboliza luz, esperança e orientação. O momento favorece renovação de pensamentos e confiança no que ainda está por vir.

No campo emocional, o dia traz leveza e possibilidade de cura. Situações que estavam pesando tendem a se suavizar, e a fé pode ajudar a enxergar novos caminhos nas relações.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
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Baralho Cigano por Reprodução
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Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
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Na vida prática, a Estrela indica boas perspectivas. Projetos podem ganhar direção, e decisões tendem a ser mais claras quando guiadas pela intuição e pela calma.

No aspecto espiritual, a carta reforça proteção e conexão com energias elevadas. O portal 5/5 potencializa esse cenário, favorecendo momentos de reflexão, intenção e alinhamento com o que se deseja.

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A orientação é confiar no processo. Nem tudo precisa estar resolvido agora, mas há sinais de que o caminho está sendo iluminado.

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