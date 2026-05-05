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Anjo da Guarda ativa oportunidades para 3 signos nesta terça-feira (5 de maio): chances surgem no momento certo

A terça-feira (5) traz um recado importante sobre portas que se abrem e decisões que podem impulsionar caminhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de maio de 2026 às 00:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (5) começa com uma energia de movimento e oportunidades. O Anjo da Guarda indica que situações favoráveis podem surgir de forma inesperada, principalmente para quem estiver atento aos sinais.

A orientação é não ignorar convites, ideias ou mudanças que apareçam ao longo do dia. Para três signos, o momento favorece avanço.

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Áries

Arianos podem receber uma oportunidade ligada a trabalho ou projetos. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.

O ideal será agir sem hesitar.

Perfume ideal para Áries

Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA

Câncer

Cancerianos podem viver uma situação positiva no campo emocional. Algo que parecia distante pode se aproximar.

O momento pede aproveitar o que surgir.

Perfume ideal para Capricórnio

Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA

Aquário

Aquarianos podem ser surpreendidos por novidades que tiram da rotina. O dia favorece mudanças positivas.

O recado é estar aberto ao novo.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

Mensagem do dia

As oportunidades aparecem para quem está disposto a enxergar. Agir no momento certo faz toda a diferença.

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