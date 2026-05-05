ASTROLOGIA

Anjo da Guarda ativa oportunidades para 3 signos nesta terça-feira (5 de maio): chances surgem no momento certo

A terça-feira (5) traz um recado importante sobre portas que se abrem e decisões que podem impulsionar caminhos

Fernanda Varela

Publicado em 5 de maio de 2026 às 00:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (5) começa com uma energia de movimento e oportunidades. O Anjo da Guarda indica que situações favoráveis podem surgir de forma inesperada, principalmente para quem estiver atento aos sinais.

A orientação é não ignorar convites, ideias ou mudanças que apareçam ao longo do dia. Para três signos, o momento favorece avanço.

Áries

Arianos podem receber uma oportunidade ligada a trabalho ou projetos. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.

O ideal será agir sem hesitar.

Perfume ideal para Áries 1 de 4

Câncer

Cancerianos podem viver uma situação positiva no campo emocional. Algo que parecia distante pode se aproximar.

O momento pede aproveitar o que surgir.

Perfume ideal para Capricórnio 1 de 4

Aquário

Aquarianos podem ser surpreendidos por novidades que tiram da rotina. O dia favorece mudanças positivas.

O recado é estar aberto ao novo.

Perfume ideal para Aquário 1 de 4

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