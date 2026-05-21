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Heider Sacramento
Publicado em 21 de maio de 2026 às 23:42
A quarta berlinda da Casa do Patrão 2026 chegou ao fim com mais uma eliminação que movimentou o reality da Record. Luís foi o menos votado pelo público no Tá na Reta e acabou deixando a competição após disputar a permanência contra João e Vini.
A saída aconteceu na noite desta quinta-feira (21), encerrando uma semana marcada por reviravoltas, estratégias e mudanças importantes dentro da casa.
Luís caiu na berlinda depois de ser indicado diretamente por JP, vencedor da Prova do Poder do Voto. Já Vini foi colocado no Tá na Reta pelo patrão da semana, Matheus. João completou o trio após receber a maior quantidade de votos da casa durante a votação aberta.
Participantes da Casa do Patrão
A formação da berlinda aumentou ainda mais a tensão entre os participantes, principalmente após conflitos recentes envolvendo alianças e trocas de grupo entre a Casa do Patrão e a Casa do Trampo.
Durante a semana, Matheus assumiu o comando do jogo ao vencer a Prova do Patrão e passou a dividir privilégios e tarefas dentro da dinâmica do reality. Já Bianca movimentou a casa ao vencer a Prova Tô Fora, trocar de equipe e vetar João da disputa pelo Poder do Voto.
A votação da casa acabou sendo decisiva para colocar João no Tá na Reta. O participante recebeu votos de Mari, Luís, Marina, Andressa, Morena, Sheila e JP, se tornando o mais votado da noite.
Apesar da disputa equilibrada nas redes sociais e da mobilização das torcidas, Luís acabou não conseguindo apoio suficiente do público para continuar no jogo.
A eliminação do participante promete mexer diretamente nas alianças da casa e deve impactar principalmente o grupo mais próximo de João e Vini, que seguem na disputa pelo prêmio da temporada.