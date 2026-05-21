REALITY SHOW

Luís é eliminado da Casa do Patrão após receber menos votos no 4º Tá na Reta

Participante deixou o reality da Record após enfrentar berlinda movimentada marcada por estratégia, alianças e votação intensa do público

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 23:42

Luís deixa a Casa do Patrão após perder disputa contra João e Vini no Tá na Reta Crédito: Divulgação

A quarta berlinda da Casa do Patrão 2026 chegou ao fim com mais uma eliminação que movimentou o reality da Record. Luís foi o menos votado pelo público no Tá na Reta e acabou deixando a competição após disputar a permanência contra João e Vini.

A saída aconteceu na noite desta quinta-feira (21), encerrando uma semana marcada por reviravoltas, estratégias e mudanças importantes dentro da casa.

Luís caiu na berlinda depois de ser indicado diretamente por JP, vencedor da Prova do Poder do Voto. Já Vini foi colocado no Tá na Reta pelo patrão da semana, Matheus. João completou o trio após receber a maior quantidade de votos da casa durante a votação aberta.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

A formação da berlinda aumentou ainda mais a tensão entre os participantes, principalmente após conflitos recentes envolvendo alianças e trocas de grupo entre a Casa do Patrão e a Casa do Trampo.

Durante a semana, Matheus assumiu o comando do jogo ao vencer a Prova do Patrão e passou a dividir privilégios e tarefas dentro da dinâmica do reality. Já Bianca movimentou a casa ao vencer a Prova Tô Fora, trocar de equipe e vetar João da disputa pelo Poder do Voto.

A votação da casa acabou sendo decisiva para colocar João no Tá na Reta. O participante recebeu votos de Mari, Luís, Marina, Andressa, Morena, Sheila e JP, se tornando o mais votado da noite.

Apesar da disputa equilibrada nas redes sociais e da mobilização das torcidas, Luís acabou não conseguindo apoio suficiente do público para continuar no jogo.