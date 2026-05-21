Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luís é eliminado da Casa do Patrão após receber menos votos no 4º Tá na Reta

Participante deixou o reality da Record após enfrentar berlinda movimentada marcada por estratégia, alianças e votação intensa do público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 23:42

Luís deixa a Casa do Patrão após perder disputa contra João e Vini no Tá na Reta
Luís deixa a Casa do Patrão após perder disputa contra João e Vini no Tá na Reta Crédito: Divulgação

A quarta berlinda da Casa do Patrão 2026 chegou ao fim com mais uma eliminação que movimentou o reality da Record. Luís foi o menos votado pelo público no Tá na Reta e acabou deixando a competição após disputar a permanência contra João e Vini.

A saída aconteceu na noite desta quinta-feira (21), encerrando uma semana marcada por reviravoltas, estratégias e mudanças importantes dentro da casa.

Luís caiu na berlinda depois de ser indicado diretamente por JP, vencedor da Prova do Poder do Voto. Já Vini foi colocado no Tá na Reta pelo patrão da semana, Matheus. João completou o trio após receber a maior quantidade de votos da casa durante a votação aberta.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
1 de 18
Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

A formação da berlinda aumentou ainda mais a tensão entre os participantes, principalmente após conflitos recentes envolvendo alianças e trocas de grupo entre a Casa do Patrão e a Casa do Trampo.

Durante a semana, Matheus assumiu o comando do jogo ao vencer a Prova do Patrão e passou a dividir privilégios e tarefas dentro da dinâmica do reality. Já Bianca movimentou a casa ao vencer a Prova Tô Fora, trocar de equipe e vetar João da disputa pelo Poder do Voto.

A votação da casa acabou sendo decisiva para colocar João no Tá na Reta. O participante recebeu votos de Mari, Luís, Marina, Andressa, Morena, Sheila e JP, se tornando o mais votado da noite.

Apesar da disputa equilibrada nas redes sociais e da mobilização das torcidas, Luís acabou não conseguindo apoio suficiente do público para continuar no jogo.

A eliminação do participante promete mexer diretamente nas alianças da casa e deve impactar principalmente o grupo mais próximo de João e Vini, que seguem na disputa pelo prêmio da temporada.

Leia mais

Imagem - Esposa de Claudia Rodrigues relata momentos em que atriz quase morreu e emociona web

Esposa de Claudia Rodrigues relata momentos em que atriz quase morreu e emociona web

Imagem - Margareth Menezes vai receber Medalha Tiradentes em celebração histórica no Circo Voador

Margareth Menezes vai receber Medalha Tiradentes em celebração histórica no Circo Voador

Imagem - Bruno Gagliasso detona atitude de ator de ‘Avenida Brasil’, rompe relação e expõe preconceito que viveu nas novelas

Bruno Gagliasso detona atitude de ator de ‘Avenida Brasil’, rompe relação e expõe preconceito que viveu nas novelas

Mais recentes

Imagem - Aquecimento pro hexa! Ivete Sangalo vai comandar show de despedida da Seleção Brasileira no Maracanã

Aquecimento pro hexa! Ivete Sangalo vai comandar show de despedida da Seleção Brasileira no Maracanã
Imagem - Famoso se recusa a ver Copa do Mundo na Globo após contratação de Virginia

Famoso se recusa a ver Copa do Mundo na Globo após contratação de Virginia
Imagem - Como aumentar a letra do WhatsApp em segundos: ajuste simples melhora leitura para idosos

Como aumentar a letra do WhatsApp em segundos: ajuste simples melhora leitura para idosos