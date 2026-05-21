Jacquin alfineta Globo antes da estreia do ‘MasterChef 2026’: 'Outros tentam e não conseguem'

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de maio de 2026 às 23:28
A poucos dias da estreia do MasterChef Brasil 2026, Érick Jacquin voltou a provocar repercussão ao mandar um recado direto para a TV Globo e defender a força do reality culinário da Band após polêmicas envolvendo audiência e concorrência na televisão.
Durante entrevista à coluna F5, da Folha de S.Paulo, o chef francês comentou a longevidade do programa e aproveitou para responder, ainda que indiretamente, às comparações feitas pela Globo no ano passado entre o MasterChef e realities culinários da emissora.
“Eu faço cozinha há mais de 40 anos e continuo amando isso. O MasterChef faz parte da minha vida. É por isso que o programa continua vivo até hoje. Outros tentam manter um programa como esse e não conseguem”, disparou Jacquin.
Érick Jacquin
A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais por relembrar uma declaração polêmica feita em 2025 durante o evento Upfront Globo. Na ocasião, a chef Renata Vanzetto, jurada do programa Chef de Alto Nível, afirmou que “um episódio” do reality da Globo teria superado em audiência “todas as temporadas do MasterChef juntas”.
A comparação acabou gerando forte reação entre fãs do programa da Band e chegou até Jacquin, que já havia defendido o MasterChef anteriormente ao afirmar que o reality segue sendo a principal referência gastronômica da televisão brasileira.
Agora, às vésperas da nova temporada, o chef voltou a reforçar a importância do formato, que permanece no ar há mais de uma década e se consolidou como um dos realities culinários mais populares do país.
“Président” de Erick Jacquin
A temporada 2026 estreia no próximo dia 26 de maio e promete mudanças nas seletivas, que neste ano terão clima inspirado na Copa do Mundo. Segundo os jurados, os novos participantes chegam mais preparados, estratégicos e conscientes da pressão do jogo.
Henrique Fogaça afirmou que os cozinheiros da temporada precisarão lidar com situações extremas e pressão psicológica constante dentro da competição.
Já Helena Rizzo destacou que o sabor continua sendo o principal fator avaliado nas provas, independentemente da estética dos pratos.
Jacquin, por sua vez, reforçou que a paixão pelo reality segue sendo o combustível principal do programa mesmo após tantos anos no ar.
“Quando começa uma temporada, parece sempre uma novidade. A gente se diverte fazendo. Se não tivesse paixão, o programa não estaria aqui até hoje”, declarou.
Nos últimos anos, a Globo lançou diferentes realities gastronômicos, incluindo Mestre do Sabor, Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua e Chef de Alto Nível, formato que já teve nova temporada confirmada para 2026.
Mesmo com o aumento da concorrência, o MasterChef Brasil segue como uma das marcas mais fortes da gastronomia na TV aberta e aposta em renovação constante para manter o público fiel.