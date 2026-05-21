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Jacquin alfineta Globo antes da estreia do ‘MasterChef 2026’: 'Outros tentam e não conseguem'

Chef francês rebateu comparação envolvendo audiência, alfinetou concorrentes e defendeu força do reality culinário mais longevo da TV brasileira

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 23:28

Jacquin rebateu comparação com realities da Globo antes da estreia do MasterChef
Jacquin rebateu comparação com realities da Globo antes da estreia do MasterChef Crédito: Reprodução

A poucos dias da estreia do MasterChef Brasil 2026, Érick Jacquin voltou a provocar repercussão ao mandar um recado direto para a TV Globo e defender a força do reality culinário da Band após polêmicas envolvendo audiência e concorrência na televisão.

Durante entrevista à coluna F5, da Folha de S.Paulo, o chef francês comentou a longevidade do programa e aproveitou para responder, ainda que indiretamente, às comparações feitas pela Globo no ano passado entre o MasterChef e realities culinários da emissora.

“Eu faço cozinha há mais de 40 anos e continuo amando isso. O MasterChef faz parte da minha vida. É por isso que o programa continua vivo até hoje. Outros tentam manter um programa como esse e não conseguem”, disparou Jacquin.

Érick Jacquin

Érick Jacquin por Reprodução
Érick Jacquin por Reprodução
Érick Jacquin por Reprodução
Érick Jacquin por Reprodução
Érick Jacquin por Reprodução
Érick Jacquin por Reprodução
Érick Jacquin por Reprodução
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Érick Jacquin por Reprodução

A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais por relembrar uma declaração polêmica feita em 2025 durante o evento Upfront Globo. Na ocasião, a chef Renata Vanzetto, jurada do programa Chef de Alto Nível, afirmou que “um episódio” do reality da Globo teria superado em audiência “todas as temporadas do MasterChef juntas”.

A comparação acabou gerando forte reação entre fãs do programa da Band e chegou até Jacquin, que já havia defendido o MasterChef anteriormente ao afirmar que o reality segue sendo a principal referência gastronômica da televisão brasileira.

Agora, às vésperas da nova temporada, o chef voltou a reforçar a importância do formato, que permanece no ar há mais de uma década e se consolidou como um dos realities culinários mais populares do país.

“Président” de Erick Jacquin

Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
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Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram

A temporada 2026 estreia no próximo dia 26 de maio e promete mudanças nas seletivas, que neste ano terão clima inspirado na Copa do Mundo. Segundo os jurados, os novos participantes chegam mais preparados, estratégicos e conscientes da pressão do jogo.

Henrique Fogaça afirmou que os cozinheiros da temporada precisarão lidar com situações extremas e pressão psicológica constante dentro da competição.

Já Helena Rizzo destacou que o sabor continua sendo o principal fator avaliado nas provas, independentemente da estética dos pratos.

Jacquin, por sua vez, reforçou que a paixão pelo reality segue sendo o combustível principal do programa mesmo após tantos anos no ar.

“Quando começa uma temporada, parece sempre uma novidade. A gente se diverte fazendo. Se não tivesse paixão, o programa não estaria aqui até hoje”, declarou.

Nos últimos anos, a Globo lançou diferentes realities gastronômicos, incluindo Mestre do Sabor, Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua e Chef de Alto Nível, formato que já teve nova temporada confirmada para 2026.

Mesmo com o aumento da concorrência, o MasterChef Brasil segue como uma das marcas mais fortes da gastronomia na TV aberta e aposta em renovação constante para manter o público fiel.

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