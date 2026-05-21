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Margareth Menezes vai receber Medalha Tiradentes em celebração histórica no Circo Voador

Evento na Lapa também marcará reconhecimento do Circo Voador como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:05

Margareth Menezes receberá Medalha Tiradentes em evento histórico no Circo Voador
Margareth Menezes receberá Medalha Tiradentes em evento histórico no Circo Voador Crédito: Divulgação

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, será homenageada no próximo dia 28 de maio com a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A cerimônia acontecerá no Circo Voador, na Lapa, em um evento que promete reunir diferentes manifestações artísticas e nomes importantes da cultura brasileira.

Além da homenagem à cantora e ministra, a celebração também vai marcar oficialmente o reconhecimento do Circo Voador como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é promovida pela deputada estadual Verônica Lima e pretende transformar o espaço em um grande encontro entre música, cultura popular, samba, hip hop e tradição afro-brasileira.

O evento começa às 16h e terá programação artística ao longo da tarde e da noite. A entrega da Medalha Tiradentes para Margareth Menezes está prevista para acontecer às 18h30.

Margareth Menezes

Margareth Menezes - Ministra da Cultura e cantora por Walter Guedes/Divulgação
Margareth Menezes por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Margareth Menezes e Carlinhos Brown por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Margareth menezes por Elias Dantas
Margareth Menezes por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ministra Margareth Menezes se apresentou por Divulgação/Govba
Margareth Menezes por Divulgação
A cantora e ministra da cultura Margareth Menezes por divulgação
Margareth Menezes por Reprodução/Facebook
Segundo Margareth Menezes, o Museu da Democracia será criado para refletir sobre a história da democracia no país e refletir sobre as lutas do povo brasileiro por Valter Campanato/Agência Brasil
Ministra da Cultura, Margareth Menezes por Brenda Viana / CORREIO
Margareth Menezes por Reprodução
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Margareth Menezes - Ministra da Cultura e cantora por Walter Guedes/Divulgação

Entre os artistas confirmados estão Dudu Nobre, MC Marechal, Nissin, Edu Krieger, Natalia Voss, Auwerê, Sinfônica Ambulante, Maíra Freitas, Daíra, Júlia Vargas e Filhos de Gandhi. A expectativa é reunir representantes de diferentes gerações e movimentos culturais no tradicional espaço carioca.

Figura histórica da música brasileira, Margareth Menezes também ocupa atualmente o comando do Ministério da Cultura e se tornou uma das principais vozes ligadas à valorização da cultura popular e das manifestações afro-brasileiras no país.

Já o Circo Voador é considerado um dos espaços culturais mais emblemáticos do Rio de Janeiro. Ao longo das últimas décadas, o local recebeu artistas de diferentes estilos musicais e se consolidou como palco importante para movimentos culturais e produções independentes.

Segundo a deputada Verônica Lima, a homenagem busca reconhecer trajetórias e espaços que ajudaram a construir a identidade cultural brasileira.

A parlamentar destacou que Margareth Menezes representa uma trajetória marcada pela defesa da diversidade cultural e afirmou que reconhecer o Circo Voador como patrimônio imaterial também simboliza valorizar um espaço que atravessou gerações e impulsionou diferentes artistas da cena nacional.

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