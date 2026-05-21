Margareth Menezes vai receber Medalha Tiradentes em celebração histórica no Circo Voador

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:05
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, será homenageada no próximo dia 28 de maio com a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A cerimônia acontecerá no Circo Voador, na Lapa, em um evento que promete reunir diferentes manifestações artísticas e nomes importantes da cultura brasileira.
Além da homenagem à cantora e ministra, a celebração também vai marcar oficialmente o reconhecimento do Circo Voador como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é promovida pela deputada estadual Verônica Lima e pretende transformar o espaço em um grande encontro entre música, cultura popular, samba, hip hop e tradição afro-brasileira.
O evento começa às 16h e terá programação artística ao longo da tarde e da noite. A entrega da Medalha Tiradentes para Margareth Menezes está prevista para acontecer às 18h30.
Margareth Menezes
Entre os artistas confirmados estão Dudu Nobre, MC Marechal, Nissin, Edu Krieger, Natalia Voss, Auwerê, Sinfônica Ambulante, Maíra Freitas, Daíra, Júlia Vargas e Filhos de Gandhi. A expectativa é reunir representantes de diferentes gerações e movimentos culturais no tradicional espaço carioca.
Figura histórica da música brasileira, Margareth Menezes também ocupa atualmente o comando do Ministério da Cultura e se tornou uma das principais vozes ligadas à valorização da cultura popular e das manifestações afro-brasileiras no país.
Já o Circo Voador é considerado um dos espaços culturais mais emblemáticos do Rio de Janeiro. Ao longo das últimas décadas, o local recebeu artistas de diferentes estilos musicais e se consolidou como palco importante para movimentos culturais e produções independentes.
Segundo a deputada Verônica Lima, a homenagem busca reconhecer trajetórias e espaços que ajudaram a construir a identidade cultural brasileira.
A parlamentar destacou que Margareth Menezes representa uma trajetória marcada pela defesa da diversidade cultural e afirmou que reconhecer o Circo Voador como patrimônio imaterial também simboliza valorizar um espaço que atravessou gerações e impulsionou diferentes artistas da cena nacional.