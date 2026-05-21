CULTURA

Margareth Menezes vai receber Medalha Tiradentes em celebração histórica no Circo Voador

Evento na Lapa também marcará reconhecimento do Circo Voador como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:05

Margareth Menezes receberá Medalha Tiradentes em evento histórico no Circo Voador Crédito: Divulgação

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, será homenageada no próximo dia 28 de maio com a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A cerimônia acontecerá no Circo Voador, na Lapa, em um evento que promete reunir diferentes manifestações artísticas e nomes importantes da cultura brasileira.

Além da homenagem à cantora e ministra, a celebração também vai marcar oficialmente o reconhecimento do Circo Voador como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é promovida pela deputada estadual Verônica Lima e pretende transformar o espaço em um grande encontro entre música, cultura popular, samba, hip hop e tradição afro-brasileira.

O evento começa às 16h e terá programação artística ao longo da tarde e da noite. A entrega da Medalha Tiradentes para Margareth Menezes está prevista para acontecer às 18h30.

Margareth Menezes 1 de 12

Entre os artistas confirmados estão Dudu Nobre, MC Marechal, Nissin, Edu Krieger, Natalia Voss, Auwerê, Sinfônica Ambulante, Maíra Freitas, Daíra, Júlia Vargas e Filhos de Gandhi. A expectativa é reunir representantes de diferentes gerações e movimentos culturais no tradicional espaço carioca.

Figura histórica da música brasileira, Margareth Menezes também ocupa atualmente o comando do Ministério da Cultura e se tornou uma das principais vozes ligadas à valorização da cultura popular e das manifestações afro-brasileiras no país.

Já o Circo Voador é considerado um dos espaços culturais mais emblemáticos do Rio de Janeiro. Ao longo das últimas décadas, o local recebeu artistas de diferentes estilos musicais e se consolidou como palco importante para movimentos culturais e produções independentes.

Segundo a deputada Verônica Lima, a homenagem busca reconhecer trajetórias e espaços que ajudaram a construir a identidade cultural brasileira.