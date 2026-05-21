HOTEL DE LUXO

Quanto custa a diária do hotel luxuoso onde Virginia está hospedada em Dubai

Virginia está em viagem com a melhor amiga em hotel localizados nos Emirados Árabes

Felipe Sena

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:56

Virginia esbanja luxo em Dubai Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após o término como Vini Jr. está esbanjando luxo em uma viagem a trabalho, em Dubai, nos Emirados Árabes, ao lado da melhor amiga, Duda Freire.

Hospedada em um hotel luxuoso, Virginia, como sempre, não esconde o quanto tem curtido cada segundo na viagem internacional. Ativa nas redes sociais, a influenciadora tem compartilhado cada segundo de sua estadia no resort.

Atlantis The Royal 1 de 12

Virginia elegeu o hotel Atlantis The Royal. O local, que tem diárias de até R$ 125 mil, tem praia privativa, piscina com borda infinita com vista para toda a cidade, além de acesso ao maior parque aquático do mundo, Aquaventure Waterpark.

O hotel ainda tem marcas de grife, academia e salão de beleza. Essa é a segunda vez que Virginia se hospeda no resort luxuoso. Em 2025, a famosa esteve no local ao lado dos tres filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.