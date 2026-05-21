Quanto custa a diária do hotel luxuoso onde Virginia está hospedada em Dubai

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Felipe Sena
Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:56
Após o término como Vini Jr. está esbanjando luxo em uma viagem a trabalho, em Dubai, nos Emirados Árabes, ao lado da melhor amiga, Duda Freire.
Hospedada em um hotel luxuoso, Virginia, como sempre, não esconde o quanto tem curtido cada segundo na viagem internacional. Ativa nas redes sociais, a influenciadora tem compartilhado cada segundo de sua estadia no resort.
Atlantis The Royal
Virginia elegeu o hotel Atlantis The Royal. O local, que tem diárias de até R$ 125 mil, tem praia privativa, piscina com borda infinita com vista para toda a cidade, além de acesso ao maior parque aquático do mundo, Aquaventure Waterpark.
O hotel ainda tem marcas de grife, academia e salão de beleza. Essa é a segunda vez que Virginia se hospeda no resort luxuoso. Em 2025, a famosa esteve no local ao lado dos tres filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
As diárias do hotel ultra-luxuoso em Dubai variam conforma a época do ano, mas geralmente começam em cerca de R$ 5 mil a mais de R$ 10 mil para quartos básicos na baixa temporada. Já as suítes e andares superiores podem chegar facilmente a mais de R$ 120 mil por noite.