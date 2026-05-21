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Quanto custa a diária do hotel luxuoso onde Virginia está hospedada em Dubai

Virginia está em viagem com a melhor amiga em hotel localizados nos Emirados Árabes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:56

Virginia esbanja luxo em Dubai
Virginia esbanja luxo em Dubai Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após o término como Vini Jr. está esbanjando luxo em uma viagem a trabalho, em Dubai, nos Emirados Árabes, ao lado da melhor amiga, Duda Freire.

Hospedada em um hotel luxuoso, Virginia, como sempre, não esconde o quanto tem curtido cada segundo na viagem internacional. Ativa nas redes sociais, a influenciadora tem compartilhado cada segundo de sua estadia no resort.

Atlantis The Royal

Hotel luxuoso em Dubai por Atlantis The Royal
Hotel luxuoso em Dubai por Atlantis The Royal
Hotel luxuoso em Dubai por Atlantis The Royal
Hotel luxuoso em Dubai por Atlantis The Royal
Hotel luxuoso em Dubai por Atlantis The Royal
Hotel luxuoso em Dubai por Atlantis The Royal
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Hotel luxuoso em Dubai por Atlantis The Royal
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Hotel luxuoso em Dubai por Atlantis The Royal

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Virginia elegeu o hotel Atlantis The Royal. O local, que tem diárias de até R$ 125 mil, tem praia privativa, piscina com borda infinita com vista para toda a cidade, além de acesso ao maior parque aquático do mundo, Aquaventure Waterpark.

O hotel ainda tem marcas de grife, academia e salão de beleza. Essa é a segunda vez que Virginia se hospeda no resort luxuoso. Em 2025, a famosa esteve no local ao lado dos tres filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

As diárias do hotel ultra-luxuoso em Dubai variam conforma a época do ano, mas geralmente começam em cerca de R$ 5 mil a mais de R$ 10 mil para quartos básicos na baixa temporada. Já as suítes e andares superiores podem chegar facilmente a mais de R$ 120 mil por noite.

Tags:

Virginia

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