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Gloria Pires 'pausa' carreira e se muda para Goiânia: 'Tirei este ano para viver'

Atriz deixa rotina intensa de décadas na TV e se dedica a hobbies como pintura, escrita e terapia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:49

Glória Pires
Glória Pires Crédito: Reprodução

A atriz Gloria Pires vive um momento de transformação pessoal aos 62 anos. Após encerrar um longo ciclo profissional, ela se mudou para Goiânia, onde passa a se dedicar a atividades que antes não cabiam na rotina intensa de trabalho.

Ao lado do marido, Orlando Morais, a artista retomou práticas como pintura, escrita e terapia. Segundo ela, a mudança representa uma reconexão com a própria vida depois de mais de cinco décadas de compromissos contínuos na televisão e no cinema.

Glória Pires vive nova fase

Glória Pires vive nova fase por Reprodução
Glória Pires vive nova fase por Reprodução
Glória Pires vive nova fase por Reprodução
Glória Pires por Reprodução
Antes de se mudar, Glória Pires libera mansões de luxo à beira-mar para aluguel por Reprodução
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Glória Pires vive nova fase por Reprodução

“Os 54 anos que trabalhei na Globo fazendo novelas e tendo um contrato, que me garantia ali, eu fazia também cinema. Sempre tive essa liberdade. Mas agora estou fazendo coisas que eu não tinha tempo para fazer na minha vida mesmo. Estou me reconectando comigo mesma em um novo endereço. Acabei de me mudar de volta para Goiânia, onde eu já havia morado 20 anos atrás”, contou.

Gloria também destacou a importância desse período de pausa e autoconhecimento. “Estou vivendo mesmo! Voltei a pintar, estou fazendo terapia, aprendi a dizer ‘não’ na pandemia, pude deixar os meus cabelos grisalhos, comecei a escrever sobre mim... Não é livro, não. É uma forma de desenvolver os meus pensamentos na escrita. Tem sido maravilhoso porque estou aprendendo um monte de coisa sobre mim que eu não sabia ou que eu não olhava porque não dava tempo. Estou tirando este ano para viver!”, afirmou.

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Longe das novelas desde Terra e Paixão, exibida em 2023, a atriz não tem planos imediatos de retornar ao formato. Ela revelou que pretende focar em projetos para cinema e séries, além de aproveitar mais o tempo com a família.

Entre as novidades da carreira, Gloria também celebrou a experiência como diretora no filme Sexa (2024), função que pretende explorar em novos trabalhos. Enquanto isso, segue dedicada à nova rotina e ao processo de redescoberta pessoal.

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