FAMOSOS

Justiça mantém condenação e Glória Pires deve pagar R$ 560 mil à ex-cozinheira

Denize foi contratada em 2014 e afirmou ter enfrentado jornadas excessivas, muitas vezes se estendendo até a madrugada

A atriz Gloria Pires teve mantida a condenação na Justiça do Trabalho em um processo movido por Denize de Oliveira Bandeira, que trabalhou como sua cozinheira. A decisão em segunda instância foi tomada pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) no dia 14 de abril, mas só veio a público agora, divulgada pelo o jornal O Dia.>