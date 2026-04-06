ASTROLOGIA

6 signos vivem uma reviravolta no amor nesta semana (entre 6 e 12 de abril) e relações ganham novo rumo

Movimentos intensos ao longo da semana favorecem decisões, reconexões e novos começos na vida amorosa de alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 07:00

Signos e amor Crédito: Imagem criada com IA

A semana de 6 a 12 de abril marca um ponto de virada importante nas relações para alguns signos. A energia favorece recomeços, mas também pede maturidade para fazer escolhas que realmente levem a conexões mais saudáveis e verdadeiras. Há impulso para agir, mas o diferencial está em agir com consciência, entendendo o que vale a pena levar adiante e o que precisa ficar no passado. Para quem souber equilibrar emoção e atitude, o período pode transformar completamente a vida amorosa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A energia da semana te impulsiona a agir no amor, mas o segredo está em não confundir intensidade com pressa. Você sente mais vontade de investir em alguém ou de mudar a dinâmica de uma relação, mas precisa garantir que isso vem de um lugar seguro e não de impulso. Se canalizar bem essa força, pode fortalecer vínculos ou iniciar algo com muito potencial.

Dica cósmica: Nem toda urgência é real, escolha com calma.

O date perfeito para Áries 1 de 8

Câncer: Este é um momento de libertação emocional. Você tem a chance de deixar para trás mágoas, ressentimentos ou histórias mal resolvidas que ainda pesavam no coração. Ao fazer isso, abre espaço para uma relação mais leve ou até para um novo amor. A energia favorece cura e recomeço.

Dica cósmica: Soltar o passado é o que permite o novo chegar.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

Leão: A semana traz profundidade para os seus relacionamentos. Conversas importantes, conexões mais intensas e uma vontade maior de viver algo verdadeiro ganham força. É um período de transformação, em que você entende melhor o que deseja e se aproxima de quem realmente está na mesma sintonia.

Dica cósmica: Se entregue sem medo à intensidade que faz sentido.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Virgem: Você começa a ver resultados de tudo o que construiu no amor nos últimos tempos. Relações passam por um momento mais estável e recompensador, enquanto novas conexões podem surgir com um significado especial. Existe uma sensação de que tudo finalmente começa a fazer sentido.

Dica cósmica: Confie no processo que você mesmo construiu.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Libra: O momento pede decisões conscientes. Você sente mais movimento na vida amorosa, seja para resolver questões pendentes ou para se abrir para algo novo. Há potencial para conexões importantes, mas é essencial não agir por idealização. Escolher com clareza faz toda a diferença agora.

Dica cósmica: Verdade emocional é o que sustenta qualquer relação.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Escorpião: Surpresas positivas podem transformar sua vida amorosa. Uma nova conexão ou um novo capítulo em uma relação existente pode surgir de forma inesperada, trazendo mais leveza e entusiasmo. O mais importante é não sabotar o que pode dar certo.

Dica cósmica: Permita-se viver o que chega sem medo do resultado.