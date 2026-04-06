ASTROLOGIA

5 signos terão os melhores dias da semana (entre 6 e 12 de abril), com avanços no amor, trabalho e vida pessoal

Alguns signos se destacam ao longo dos próximos dias com mais clareza, oportunidades e avanços consistentes

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:00

Signos e amor, trabalho e vida Crédito: Imagem gerada por IA

A semana começa com uma sensação de esperança e, aos poucos, vai ganhando mais direção e intensidade. Entre os dias 6 e 12 de abril, há um equilíbrio interessante entre paciência e ação, criando o cenário ideal para avanços reais. A partir do dia 9, com a entrada de Marte em Áries, a energia muda de vez, trazendo mais iniciativa e coragem para tirar planos do papel. Para cinco signos, esse período tende a ser especialmente positivo, com mais fluidez, crescimento e boas surpresas ao longo dos dias.

Áries: Com Marte entrando no seu signo no dia 9, você sente um aumento claro de energia e motivação. Esse é um ótimo momento para organizar sua rotina, cuidar melhor de si mesma e canalizar o estresse de forma produtiva. Ao mesmo tempo, o início da semana favorece aprendizados e novas ideias, ampliando sua visão sobre o futuro.

Dica cósmica: Direcione sua energia com intenção para não se perder em excessos.

O date perfeito para Áries 1 de 8

Leão: Uma nova fase começa a se desenhar, tirando você de um período mais parado. A energia da semana reacende sua confiança e te conecta com novas possibilidades, seja no amor, na criatividade ou na vida profissional. Mesmo com alguns desafios, você consegue enxergar beleza no processo.

Dica cósmica: Nem todo avanço precisa ser rápido, consistência também leva longe.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Escorpião: A semana favorece um compromisso mais profundo com você mesma. Existe um chamado para cuidar melhor da sua mente, da sua autoestima e da forma como você se enxerga. Aos poucos, você deixa para trás pensamentos negativos e começa a construir uma relação mais leve consigo.

Dica cósmica: A forma como você se trata define o que você aceita.

O date perfeito para Escorpião 1 de 8

Sagitário: Você começa a semana com mais disposição e confiança para lidar com o que vier. Aos poucos, percebe a importância de desacelerar em alguns momentos para tomar decisões melhores. Conexões e oportunidades podem surgir através de pessoas próximas, trazendo caminhos interessantes.

Dica cósmica: Nem sempre agir rápido é o melhor caminho, saber esperar também é estratégia.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

Capricórnio: A semana traz uma energia mais leve e até mais afetiva para você. Há espaço para se abrir emocionalmente e também para explorar novas ideias e projetos com mais criatividade. Mesmo que o ritmo pareça mais lento, ele favorece decisões mais conscientes e seguras.

Dica cósmica: Crescer com calma ainda é crescer, e de forma mais sólida.