CARNAVAL 2025

Bloco afro Muzenza nomeia sua primeira Rainha Trans

Trancista de 24 anos, moradora da Lapinha, é a eleita

Tharsila Prates

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 00:04

Paloma Basttos, 24 anos Crédito: Divulgação/ Maria Auxiliadora

Na noite desta sexta-feira (21), durante o último ensaio geral para o Carnaval 2025, no Pelourinho, o Bloco Afro Muzenza do Reggae, símbolo de resistência, cultura e ancestralidade, deu mais um passo importante em sua trajetória de inclusão e representatividade: nomeou sua primeira Rainha Trans, reafirmando seu compromisso com a diversidade e a valorização de todas as identidades dentro da cultura afro. >

“É um prazer imensurável, mais uma vez, proporcionar um momento ímpar dentro dos blocos afros. O Muzenza, com sua rebeldia, sentimento inclusivo e responsabilidade com a diversidade, está fazendo história, assim como fez em 2019, com sua rainha PCD. Hoje nomeamos nossa primeira rainha trans para o reinado do Carnaval 2025 e estamos muito felizes com isso”, disse Jorge Santos, diretor-presidente do Bloco Afro Muzenza do Reggae.>

“É a realização de uma oportunidade que nunca sonhei que conseguiria. Sou grata a Deus, aos orixás e a mim mesma pela minha força de vontade. Muito obrigada, Bloco Muzenza, pela oportunidade”, falou Paloma Basttos (24), trancista e moradora do bairro da Lapinha.>

Essa iniciativa reforça o papel do Muzenza como um agente de transformação social, que celebra a pluralidade do povo negro e amplia espaços de protagonismo dentro do Carnaval de Salvador.>